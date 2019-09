Tamarins et kookaburras vous attendent à Bellevue

La première visite est gratuite; ensuite, pour y retourner quand on veut, il faut devenir membre de l’Association du parc animalier Challandes, moyennant une modeste cotisation annuelle de 50 francs. Mais là, ce week-end, les 21 et 22 septembre de 11 h à 18 h , c’est gratuité pour tous. Le lieu, qui compte 70 espèces différentes et près de 300 individus, fait portes ouvertes. Plus de 1000 personnes ont répondu présent lors de la dernière manifestation du genre.

Un parking sur l’herbe, occupant un champ comme à Paléo, sera mis à disposition des citadins qui viendront en voiture. Mais c’est encore mieux avec les transports publics. On monte dans le bus V ou Z, on descend à l’arrêt Valavran, sur la commune de Bellevue, et l’on entend déjà le chant du kookaburra, un martin-chasseur géant venu d’Australie, «dont le cri ressemble au rire d’une personne déjantée». C’est Anne-Sophie Deville, adjointe de direction du parc, qui nous glisse à l’oreille cette précision sonore, signal prometteur que l’on est bien arrivé.

Dérangé dans sa sieste Le lynx, lui, se montrera plus discret, comme son voisin le hibou, pour qui ces journées occasionneront un dérangement prolongé dans sa sieste. Il en a vu d’autres le hibou, il est chez lui à Challandes et saura s’accommoder une fois de plus, sans broncher, debout sur son perchoir, de la présence de ses nombreux admirateurs.

L’oiseau australien n’est pas le seul nouveau venu sur les hauteurs de Bellevue. Deux couples de tamarins pinchés ont rejoint leurs congénères déjà installés. On ne résiste pas au plaisir de mentionner leurs prénoms composés: Barba Brava et Barba Rock; Barba Shy et Barba Tiny. Cela ne s’invente pas.

Enclos immersifs

Des enclos immersifs attendent les curieux qui voudront s’initier en famille au règne animal, sous la conduite des soigneurs qui se chargeront de répondre aux questions qui ne manqueront pas de surgir. Le lieu, magnifique, rend loquace. L’éducation à l’environnement et la question de la conservation du patrimoine seront au cœur des échanges.