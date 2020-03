Un système d’échange entre balcons

Une gigantesque toile d’araignée. Voilà l’image qui nous traverse l’esprit lorsqu’on passe devant le No 44 de l’avenue de la Roseraie, à Plainpalais. Un entrecroisement complexe de fils relie six des huit balcons de l’allée depuis mercredi dernier. Ce système ingénieux a été conçu par les habitants pour permettre aux enfants de l’immeuble de communiquer entre eux dans le respect des directives du Conseil fédéral pour limiter la propagation du coronavirus.

Le semi-confinement imposé par les autorités en début de semaine passée a chamboulé les interactions des Genevois. Des grands comme des petits. Lou, 11 ans, qui habite au 2e étage, en a fait l’expérience: «Comme nous ne pouvions plus nous voir avec ma copine du 4e, nous avons commencé à nous déposer des mots devant la porte. Puis, on s’est demandé s’il n’y avait pas un moyen plus facile pour communiquer.»

Des ficelles et des poulies

La jeune fille se souvient alors du dispositif installé deux ans plus tôt par son père et sa sœur aînée avec les voisins du premier étage. Il s’agit d’un système de ficelles activable à l’aide de poulies fixées aux balcons. À peine évoquée, l’idée fait l’unanimité au sein de la coopérative d’habitation. Le mécanisme est étendu par les enfants à l’ensemble de l’immeuble. «Cela les a occupés un moment», se souvient Soraia Glarner, la maman. La grande sœur de Lou, Olivia, précise: «À la fin, c’était un peu compliqué, car on devait faire attention à ce que les fils ne se croisent pas.» Pour éviter les intermédiaires inutiles, chacun des six balcons dispose de cinq poulies. «La semaine passée, avec le beau temps, tous les enfants étaient dehors», note, enthousiaste, Perrine Magnenat-Wyss, au 3e étage.

Sur les fils tendus défilent beaucoup de petits mots coincés dans une pince à linge ou au fond d’une chaussette, mais également des dessins réalisés par les plus petits. Au total, une douzaine d’enfants âgés de 20 mois à 13 ans utilisent ce système. «C’est sympa de les voir échanger par ce biais-là, c’est une manière de conserver les liens à distance», relève Perrine Magnenat-Wyss. Soraia Glarner ajoute: «Cela leur permet de communiquer sans utiliser les téléphones. On évite ainsi les FaceTime et les WhatsApp en continu.» Terre à terre, sa fille aînée confie: «Le plus amusant dans tout ça, c’est quand même de tirer la ficelle.»

Un risque d’infection?

Si les familles contactées indiquent veiller à ce que leurs enfants respectent les règles d’hygiène de base, ce système d’échange présente-t-il un risque d’infection? «Non, à moins que certains s’amusent à cracher sur les fils, répond le professeur Didier Pittet, responsable de la prévention et du contrôle de l’infection aux HUG, ravi par le dispositif mis en place. L’important est que les enfants se lavent les mains régulièrement, en particulier avant de les mettre à la bouche ou au visage. Il ne faut surtout pas mettre fin à ces belles initiatives.»

Le retour de la fraîcheur et de la bise cette semaine a réduit drastiquement le nombre d’échanges entre les appartements. Mais les habitants ne sont pas à court d’idées pour animer l’immeuble. En moins de dix jours de confinement, ils ont déjà organisé un blind-test, un concert classique improvisé sur les balcons et une exposition de dessins dans l’ascenseur. Le tout en respectant bien entendu les distances de sécurité préconisées par les autorités.