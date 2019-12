Les syndicats genevois unis contre le harcèlement

Mardi soir, l'association faîtière des syndicats genevois (CGAS) s'est réunie pour son assemblée des délégués. L'un des points à l'ordre du jour a monopolisé les débats pendant plus de deux heures: celui des gestes déplacés d'un syndicaliste genevois dénoncés par une dizaine de femmes, que la «Tribune de Genève» révélait dans son édition du 7 décembre. Une résolution visant à lutter contre ces pratiques a été votée par les membres présents.

Cette dernière met en avant le soutien unanime des syndicats aux femmes qui ont témoigné dans notre article et respecte leur choix de rester anonymes. Ces organismes se déclarent prêts «à les soutenir concrètement et financièrement si elles devaient décider d'autres voies pour faire valoir leur parole au cas où elles ne seraient pas entendues». Les syndicats demandent aussi que les agissements avérés soient sanctionnés et que les victimes soient immédiatement protégées.

Les syndicats genevois s'engagent enfin à organiser un cours obligatoire pour le personnel masculin comme féminin sur l'histoire du mouvement féministe et l'émergence d'un mouvement mondial «contre toutes les manifestations de la violence sexiste».

La commission «femmes» de la CGAS se réunira prochainement pour mettre en place ces mesures et les compléter en cas de besoin. Elle fera part de ses conclusions au comité en janvier 2020.

Développement suit.