Les syndicats dénoncent trois patrons à la justice

Trois associés mauvais payeurs sont dénoncés à la justice par des syndicats. Patrons d’une entreprise genevoise qui tenait des stands de cuisine maghrébine dans plusieurs magasins Manor de Suisse romande, ils ont d’énormes arriérés de salaires envers leurs ex-employés, qui n’avaient plus été payés depuis des mois.

La procédure lancée au Tribunal des prud’hommes étant suspendue suite à la mise en faillite du traiteur maghrébin au début de septembre, les syndicats SIT et Unia, qui représentent quatorze ex-employés lésés, se tournent alors vers la justice, ainsi que vers le groupe Manor. À la mi-octobre, ils ont envoyé au Ministère public genevois une dénonciation pénale où ils accusent les trois associés de détournement de retenues sur salaire pour avoir prélevé des cotisations sur les salaires sans les verser aux assurances sociales auxquelles elles étaient destinées. Il s’agit d’un délit dont la sanction peut aller jusqu’à trois ans de prison selon le Code pénal. Les employeurs sont également accusés de gestion fautive et d’usure.

Exploitation à outrance

En août, cette entreprise avait déjà été dénoncée par le Syndicat des services publics (SSP) suite au licenciement – parmi d’autres – d’une femme enceinte, ce qui est proscrit par le Code des obligations, et pour non-respect des salaires en vigueur dans la branche. L’un des associés est par ailleurs prévenu dans une affaire de blanchiment d’argent de la drogue (lire encadré).

À partir de 2018, les salaires ont commencé à être payés irrégulièrement, puis plus du tout. Le total des arriérés est estimé à plus de 360 000 francs. Sans rémunération pendant des mois, les employés n’arrivent plus à payer leurs factures ou leur loyer. «J’ai accumulé 8000 francs de dettes, confie l’un d’eux. Ces gens sont des voyous!» Pour les syndicats, les employeurs abusaient de la situation précaire de la plupart des collaborateurs pour les exploiter à outrance, d’où l’accusation d’usure.

Les responsables de Manor ont pris le temps de nous écouter, mais leur réponse a été vécue comme une humiliation. Marlène Carvalhosa Barbosa, Secrétaire syndicale au SIT

Les conditions de travail semblaient particulièrement pénibles. «On travaillait souvent douze heures par jour, raconte une ex-employée. En sept mois, j’ai fait 400 heures supplémentaires qui ne m’ont pas été comptées. Sur deux ans, je n’ai pris que trois jours de congé.» Pour couronner le tout, en l’absence de fiches de salaire, de certificats de travail et d’attestation de leur employeur, ils ne peuvent toujours pas toucher le chômage.

Les syndicats ont interpellé le groupe Manor, estimant qu’il porte une part de responsabilité sociale envers le personnel lésé par le traiteur maghrébin. «Cette entreprise travaillait principalement pour Manor, ses employés ont contribué au chiffre d’affaires du grand magasin et à son image», justifie Marlène Carvalhosa Barbosa, secrétaire syndicale au SIT. Les syndicats attendaient de Manor qu’il donne du travail aux collaborateurs laissés sur le carreau et fasse un geste financier pour compenser en partie les salaires perdus. «Nous leur demandions de couvrir les arriérés de salaire depuis septembre 2018, quand ils ont totalement cessé d’être versés, mais sans le 13e salaire ou les congés payés», détaille la syndicaliste. Soit un total de plus de 100 000 francs. «C’était une base de négociations, pas une exigence ferme. Les responsables de Manor ont pris le temps de nous écouter mais leur réponse a été vécue comme une humiliation.»

Manor botte en touche

Quatre personnes ont depuis lors été employées par Manor, mais seulement pour des missions temporaires, à une exception près, et qui plus est à des taux d’occupation très faibles selon les syndicats. Quant au geste financier, c’est «niet». «La situation est bien sûr regrettable, admet le service de communication de Manor dans un e-mail, mais nous n’avons aucune obligation. Nous ne sommes pas intervenus dans les contrats liant cette entreprise, qui travaillait de manière indépendante sur une surface louée, et ses collaborateurs.» Quant aux responsables du traiteur marocain, ils n’ont pas retourné nos appels.

Pour Pablo Guscetti, secrétaire syndical chez Unia, ce cas est emblématique de l’absence de contrôle dans des branches comme le commerce de détail et l’hôtellerie-restauration. «Il n’y existe hélas pas de notion de responsabilité solidaire, au contraire du secteur de la construction, où une entreprise générale est responsable du respect du cadre légal par ses sous-traitants.»