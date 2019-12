Suspecté d’avoir aspergé sa femme d’essence, il est arrêté

La police a retrouvé samedi à 5h40 une femme, aspergée d’essence et souffrant de brûlures sur la place Isaac Mercier. Selon nos informations, son compagnon a été interpellé au domicile du couple. Il est suspecté d’avoir jeté de la benzine sur sa femme et d’y avoir bouté le feu. Des informations que nous confirme Alexandre Brahier, porte-parole de police: «La femme, qui a été emmenée aux urgences, souffre de brûlures au second degré, mais le pronostic vital n’est pas engagé.» La Brigade criminelle mène l’enquête sur les circonstances de ce drame.