Ils surpassent leur peur du coronavirus pour garder les enfants de soignants

Encore un magnifique exemple d'humanité! Alors que la Suisse est en état d’urgence et que les crèches et les écoles sont fermées, la plateforme internationale de services à domicile Yoopies se dépense sans compter pour assurer la garde d’enfants du personnel des établissements de santé.

«Outre ceux qui collaborent déjà avec nous en temps normal, nous avons lancé un appel à mobilisation d’étudiants et de personnel qualifié partout en Suisse», informe Véra Dimitrova, responsable de communication de cette plate-forme.

Pluie de bénévoles

Dès que cette fonctionnalité intitulée «Bénévole face à la crise du coronavirus» a été mise en place, les appels se sont multipliés en Suisse et dans les pays qui nous entourent. «Nous voulons permettre à tout le personnel des hôpitaux publics et des cliniques privées de trouver une garde à domicile partout», ambitionne Véra Dimitrova.

Concrètement, chaque intervenant de Yoopies a reçu un email demandant s'il souhaitait proposer ses services bénévolement. En quelques heures seulement, près de 1000 baby-sitters avaient déjà répondu favorablement à l’appel! Et ce chiffre ne cesse d'enfler.

«Nous sommes témoins de vrais élans de solidarité au sein de notre communauté, commente Anne-Charlotte Cauhapé, responsable de Yoopies en Suisse. Il faut que ce mouvement se poursuive, nous devons encore recruter des bénévoles. J’invite donc toutes les personnes ayant des compétences en garde d’enfants et disponibles à le faire savoir sur notre plateforme pour que chaque parent puisse trouver une garde en ces temps difficiles.»

Gestes de prévention

La représentante suisse relève que 8000 personnes, dont une grande majorité sur l'arc lémanique, «notre focus», sont déjà mobilisées pour venir en aide du personnel soignant.

Mais ces bénévoles ne redoutent-ils pas d'être contaminés? «Ils surpassent leur peur par solidarité», admire Anne-Charlotte Cauhapé, tout en précisant que tous les intervenants Yoopies sont formés aux gestes de prévention contre le covid-19. «Et puis, familles et intervenants se doivent d'être responsables et annoncer le moindre symptôme. Dans ce cas, on met un terme au service; cela ressort du bon sens.»

Créée en 2012 par Benjamin Suchar et Jessica Cymerman, Yoopies s’est rapidement imposée comme la première plateforme de garde d’enfants en Europe. Basée à Paris et présente dans 16 pays, la start up a depuis élargi ses activités à la garde d’animaux, au soutien scolaire, à l’aide aux seniors, ou encore au ménage. Yoopies propose également une offre corporate, YoopiesAtWork, qui permet aux plus de 100 entreprises clientes d’améliorer l’équilibre vie privée - vie professionnelle de leurs collaborateurs.

Cliquez ici pour vous s'inscrire à «Bénévole face à la crise du coronavirus».