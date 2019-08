Surenchère des partis pour végétaliser la ville de Genève

Le changement climatique s’annonce d’ores et déjà comme un des principaux thèmes de la campagne pour les élections municipales de l’an prochain. En ville de Genève, chacun y va de sa proposition pour lutter contre les îlots de chaleur, surfant sur la vague verte du mouvement des jeunes pour le climat.

Alors que le PLR veut végétaliser les toits des abribus, les Verts ont réagi ce mardi au plan présenté au début de juillet par le Conseil administratif. Visant à apporter davantage de verdure au tissu urbain, celui-ci avait reçu un accueil mitigé auprès des partis. Le conseiller municipal socialiste Olivier Gurtner y voit «une tentative last-minute de faire oublier des années de mauvaise politique du béton à tout-va», tandis que le MCG Daniel Sormanni a fustigé la minéralisation «à l’extrême» de places réaménagées récemment.

Planter un arbre par jour

Les Verts, eux, ont exposé ce mardi leur propre catalogue de mesures. Certaines sont proches des idées d’autres partis, à l’image du «permis de végétaliser» pour les citoyens, que veut introduire le PDC, ou de ce qu’envisage ou a déjà réalisé la Ville. «Le plan présenté par Rémy Pagani et Guillaume Barazzone est un bon début, mais il faut aller plus loin», commente Alfonso Gomez, conseiller municipal et candidat à l’Exécutif.

Les Verts suggèrent notamment de planter au moins un arbre par jour jusqu’en 2030 afin de passer de 21,1% à 30% de surfaces arborées. Ils veulent également déminéraliser 25 000 m2 de sols d’ici à 2025, afin d’y mettre de la végétation et de les rendre perméables, et encore végétaliser l’ensemble des cours intérieures et toitures des bâtiments de la Ville, ou, à défaut, les peindre en couleurs claires n’absorbant pas la chaleur.

Créer des bisses urbains

Leur plan comporte aussi des mesures concernant l’eau, comme la remise à l’air libre de nants afin de rafraîchir l’atmosphère, ou l’ajout de fontaines dans des lieux stratégiques comme les gares. Plus original, les Verts proposent de créer des bisses urbains en faisant circuler l’eau de fontaine en fontaine dans des rigoles, éventuellement recouvertes de grilles, qui rafraîchiraient les trottoirs. Certaines de ces idées feront l’objet de motions. On note l’absence de mesures contraignantes, par exemple pour le secteur de l’immobilier privé, qui représente près de 95% du parc de logements en ville. Le parti préfère miser sur des dispositions incitatives.

Pour concrétiser ce plan, les Verts comptent sur la bonne volonté politique du Conseil administratif et des autres partis. «Par le passé, nous avons déjà fait des propositions similaires, mais elles sont restées lettre morte, déplore Frédérique Perler, également candidate au Conseil administratif. Mais aujourd’hui, il y a une prise de conscience.» Le parti portera une attention particulière à la question de la végétalisation dans le projet de budget présenté prochainement par l’Exécutif. «Il faut être cohérents et passer de la parole aux actes», lâche Alfonso Gomez. Si cela ne fonctionne pas, il ne leur restera plus qu’à espérer un changement de majorité lors des prochaines élections.

Remplacer tous les abribus

Il y a effectivement une «prise de conscience» et il en résulte que les Verts n’ont plus le monopole de l’offre politique en la matière. À droite, on rivalise aussi de propositions pour rafraîchir la ville. Il en va ainsi du PLR, qui déposera à la rentrée une motion pour implanter des abribus végétalisés, proposition qui figure aussi dans le catalogue des Verts. Avec des bancs en inox, les arrêts se transforment en fournaises lors des canicules.

«Client régulier des TPG, je me retrouve souvent sous ces abribus où l’on suffoque en période de grosse chaleur, relève le conseiller municipal Rémy Burri. Les toits en verre font un effet de loupe.» L’élu préconise de remplacer, sur cinq à dix ans, les 250 abribus disséminés sur le territoire municipal. Il dit s’être inspiré de réalisations déjà mises en œuvre à Utrecht et Singapour notamment. «C’est aussi une opportunité d’améliorer la biodiversité en ville. Les abeilles pourraient venir butiner sur les toits.» Rémy Burri y voit une contribution au plan stratégique de la Ville, qui l’a «déçu». «Je le considère comme un vœu pieux. Cela relève davantage d’un plan d’intentions que d’un projet d’actions concrètes et ciblées.»

Le Département des constructions et de l’aménagement (DCA) de Rémy Pagani se dit favorable aux toitures végétalisées. Mais dans le cas des abribus, «il faudrait probablement adapter les toitures, qui n’ont pas été prévues pour supporter du poids», indique Anaïs Balabazan, déléguée à la communication au DCA. Pour quel coût? Se basant sur l’appel d’offres de 2005, Anaïs Balabazan rappelle que l’implantation d’un abribus coûtait à l’époque entre 16 000 et 19 000 francs selon le type choisi.

Un parc devant la patinoire des Vernets?

Le PDC n’est pas en reste. Quelques heures avant la conférence de presse des Verts, la conseillère municipale et candidate à l’Exécutif Marie Barbey-Chappuis proposait de remplacer le parking des Vernets (qui sera déplacé en sous-sol) par un parc. Le but: offrir «une respiration» aux habitants d’un futur quartier qui sera très dense, a-t-elle expliqué dans «20 minutes».

Le magistrat en charge de la Culture et du Sport, Sami Kanaan, se dit prêt à y installer «quelques équipements sportifs légers». Un projet que tous, y compris l’UDC, semblent soutenir. D’ici au printemps 2020, nul doute que les partis feront encore d’autres propositions.