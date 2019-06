Sur la ligne 12, les bus remplaceront les trams tout l'été

La ligne historique subira d’importantes interventions cet été, empêchant les trams de circuler dans les deux sens entre Moillesulaz et la place Neuve. Les rails de la rue de Chêne-Bougeries, datant de plus de quarante ans, seront remplacés: la circulation sur la route de Chêne, fermée sur les deux tronçons aux automobilistes et aux transports publics, sera déviée vers la route de Malagnou. Un nouvel arrêt de tram près de la future gare des Eaux-Vives verra également le jour, permettant une connexion rapide avec les trains du Léman Express.

Afin d’anticiper de fortes et inévitables perturbations, les Transports publics genevois (TPG) ont annoncé le déploiement de navettes dès le 29 juin, desservant au plus près les arrêts traditionnels de la ligne 12. Un bus toutes les trois à quatre minutes assurera la liaison entre Moillesulaz et la place Neuve. Eu égard à la fréquentation accrue de la ligne 12 avant la période de départs en vacances, les TPG tiendront des bus en réserve afin de pallier la surcharge des véhicules. À partir de la place Neuve, la ligne de tram 18 fera office de «relais» à destination de Cornavin et des Palettes. Sa cadence sera doublée, afin de correspondre à l’arrivée et au départ des navettes.

La ligne 61 sera renforcée aux heures de pointe avec un bus toutes les sept minutes et demie entre Cornavin et Moillesulaz, permettant aux usagers au départ de Chêne-Bourg et de Thônex de rejoindre la gare Cornavin plus rapidement. La ligne 21 sera interrompue à l’arrêt Rieu. Le tronçon Rieu-Amandolier-gare des Eaux-Vives sera desservi par les bus de la ligne 12.

Malgré la mise en place d’un parcours alternatif, les TPG s’attendent à des surcharges de trafic les deux premières semaines de juillet: «Nous anticipons une mise en service compliquée, compte tenu du report de trafic attendu et du début des vacances scolaires. Les automobilistes devront aussi s’approprier la déviation vers la route de Malagnou» estime François Mutter, porte-parole des TPG. Avec 28,3 millions d’usagers en 2018, la ligne 12 est la plus fréquentée du réseau. L’été lui permettra de faire peau neuve.

(TDG)