La Suisse des enfants pauvres

«Dans chaque classe d’école, il y a en moyenne un enfant pauvre.» Cette phrase, lâchée au début du mois de décembre par une responsable de Caritas Suisse, met le doigt sur une réalité que notre pays peine encore à reconnaître. En théorie, chaque enfant a droit à une éducation qui promeut l’égalité des chances. Dans les faits, chaque enfant, en dehors de l’école, vit des réalités sociales très différentes. Pour certains, elle peut être dramatique.

La précarité, dans notre pays si riche et si prospère, est souvent vécue comme une honte. Elle est ce mal invisible qui mine notre cohésion sociale. Elle est surtout la pire ennemie de cette égalité des chances à laquelle chacun devrait avoir droit. Et elle est d’autant plus inacceptable qu’elle touche massivement des victimes innocentes. Les enfants. Les mineurs représentent un tiers des pauvres dans notre pays. La précarité, ils ne la vivent pas, ils la subissent, emprisonnés dans une condition sur laquelle ils n’ont aucune prise. Cet esclavagisme de la pauvreté est inadmissible et doit aujourd’hui nous pousser à repenser nos politiques de lutte contre les inégalités.

À Genève, les prestations complémentaires familiales permettent depuis 2012 à plus de 1700 familles d’éviter d’avoir recours à l’aide sociale. Et dès le 1er janvier 2020, la réforme des subsides d’assurance-maladie va permettre d’injecter 176 millions de francs, 186 millions à terme, dans le pouvoir d’achat d’un quart de la population genevoise. C’est bien, mais est-ce vraiment assez? On peut se poser la question lorsqu’on voit à quel point le coût de la vie, comparé à la stagnation des salaires, rend difficile les fins de mois d’une part croissante de la population.

Dans un contexte budgétaire dans lequel on nous enjoint à devoir faire des choix, les miens sont vite faits: la lutte contre la pauvreté des enfants est une priorité qui doit dépasser tous les clivages politiques. C’est un combat qui doit toutes et tous nous mobiliser. Dans le cadre de la réforme des subsides d’assurance-maladie, des barèmes plus avantageux ont été réservés aux familles avec enfants. C’est une logique que je souhaite développer dans les modifications législatives à venir, à commencer par la prochaine refonte de l’aide sociale.