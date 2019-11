Succès pour le week-end le plus partageur de l’année

Le riz et les pâtes. Le duo de denrées qui font les réserves pour l’hiver tient la vedette ce samedi dans le trafic des cabas en papier passant de main en main. Vides à l’aller, pleins au retour. Dans cet entresol commercial de la rue de Carouge, la générosité saute aux yeux. Elle prend du poids et du volume en temps réel.

Ruth, l’aînée de l’équipe, joue les logisticiennes. Elle trie et empile. Une pyramide de victuailles rapidement constituée. Du non périssable, de la conserve, mais aussi des produits d’hygiène. Sur le sac fourni aux clients du jour, des petits pictogrammes récapitulent le contenu de ces courses altruistes. On achète deux fois, sans se tromper, même les gens pressés y consentent, sans avoir le sentiment de perdre du temps.

L’équipe se montre soudée et rayonnante. Aurélie, Alexandre, Jarod et Touiri mettent de l’ambiance au pied de l’escalator. On ne peut échapper à leurs sourires, impossible de faire la sourde oreille à leurs encouragements simplement humains. Ils incarnent à eux seuls l’esprit partageur de ce samedi pas tout à fait comme les autres.

Des bénévoles en salopette bleue. Bretelles et poche kangourou. Après 3h30 de manutention sans interruption, ils passent l’habit de travail à l’équipe suivante. «La journée est assurée par trois groupes, qui se relaient de 8h le matin jusqu’en fin d’après-midi, résume Ruth. On couvre ainsi la totalité de l’horaire commercial. Et le choix de commencer la veille, dès le milieu de l’après-midi, s’avère payant. Le vendredi, on accroche les gens qui partent en week-end.»

Là, c’est samedi en fin de matinée et l’escalier roulant déverse cette clientèle captive qui ne se fait pas prier. «Les récalcitrants sont rares, même s’il peut arriver que l’on se fasse interpeller par des mots désagréables», glisse l’un des jeunes bénévoles engagés. On ne dira pas lesquels. Les gens mal élevés ne méritent pas d’être cités.

Mais le nombre d’associations et de structures sociales concernées par cette récolte majuscule, si. Elles sont plus de cinquante. Près de 12000 personnes en difficulté sur le territoire cantonal sont les bénéficiaires de cet élan de générosité qui se répète deux fois dans l’année, en juin et en novembre.

Seule remarque, plusieurs fois entendue. Le week-end choisi arrive trop tôt. Les gens ne recevront leur salaire que la semaine prochaine. Le dernier samedi du mois aurait été préférable. «Pour les retraités, la paie, c’est le 6 et 7 du mois», ajoute Ruth, en souriant. Pour celui qui attend la sienne, c’est pâtes pour tous ce week-end.

Oui, pour tous. «Soyons solidaires!» dit le slogan entendu ce samedi dans 90 magasins genevois. On attend de connaître le tonnage de la solidarité. Il sera une fois de plus important.