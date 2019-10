La réforme de la Gérance immobilière repoussée

C’est l’un des derniers «gros dossiers» de la législature et de la magistrate Sandrine Salerno: la révision du règlement de la Gérance immobilière municipale (GIM) – soit quelque 4900 logements sociaux en ville de Genève. Lundi, le Conseil municipal avait l’ensemble de sa séance pour venir à bout d’un corpus de cinq textes, tous approuvés en commission, visant à rendre la pratique administrative de la GIM «moins brutale», pour reprendre les mots de Maria Pérez, d’Ensemble à Gauche, auteure de quatre propositions sur cinq.

Les nouvelles dispositions prévoient notamment que les personnes âgées ne puissent plus recevoir de résiliation de bail, même si elles sont trop riches ou «sous-occupent» leurs appartements. Lors de cette séance plénière, une majorité se dessine pour définir comme âge limite celui de l’AVS.

Des «cas extrêmes», mais pas que

Aux abus relevés par Sandrine Salerno, telle cette septuagénaire propriétaire de deux maisons à Vandoeuvres, le socialiste Olivier Gurtner oppose «des cas moins extrêmes», comme ce locataire qui demande des explications sur une erreur manifeste dans le calcul de son loyer et à qui l’on répond: «Vous avez déjà bien de la chance d’être en logement social.» La magistrate convient que «la procédure puisse paraître abrupte», mais elle rappelle que «la GIM n’a jamais eu un jugement qui disait que des locataires avaient été traités sans ménagement». Pour la PLR Patricia Richard, c’est parce que la GIM «se retire quand elle sent qu’elle va perdre en conciliation». Actuellement, une soixantaine de litiges sont pendants devant la justice.

Après trois heures de débats parfois âpres, il est finalement décidé de renvoyer le tout en commission. Pour une majorité (PS, PDC, UDC et MCG), les treize amendements de Sandrine Salerno sont arrivés trop tard – vendredi après-midi pour les uns, lundi pour les autres. L’assouplissement de la notion de sous-occupation et la définition d’un nouveau mode de calcul du niveau de revenu des locataires, réglé par une disposition transitoire depuis 2010, attendront. La magistrate rappelle qu’elle peut déposer des amendements «en tout temps» et qu’elle est prête à les expliquer un par un. Ils correspondent, appuie-t-elle, aux principes défendus par l’Asloca, avec qui la Ville négocie depuis de longs mois.

Mais rien n’y fait. Alberto Velasco, président du comité genevois de l’Association de défense des locataires, fustige cette impasse municipale. «Rien n’empêchait de voter ces amendements, s’étrangle-t-il. En deux heures, c’était fait. Le Conseil municipal a manqué de responsabilité envers les locataires de la GIM.» Quant on connaît la susceptibilité des élus lorsque des textes leur sont soumis «à la dernière minute», il était difficile d’imaginer une issue différente.