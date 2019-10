Régularisés car ils soignent leur père

Le combat mené par la fratrie en valait la peine. Au terme de huit ans de procédure, une sœur et un frère kosovars de 25 et 24 ans ont obtenu un permis B. Le permis de séjour leur sera officiellement remis par l'administration genevoise le 13 novembre alors que leur expulsion avait été ordonnée en 2013.

Pourquoi ce revirement? Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) est venu casser la décision des administrations cantonales et fédérales parce que les deux jeunes œuvrent au quotidien aux côtés de leur père, aveugle et malade psychique. Ils sont des proches aidants (un statut désormais reconnu) et, pour les juges fédéraux, leur présence permanente aux côtés de leur père est bénéfique aussi bien pour le malade que pour la collectivité.

Cas de rigueur

Avant de recevoir cette décision tant attendue, les enfants de ce père mal en point, un quinquagénaire au bénéfice d’un permis C, ont essuyé une série de refus à leurs demandes de régularisation.

Mais durant la procédure, l’état de santé de leur père se dégrade. Outre la maladie dégénérative le rendant aveugle, des troubles psychiques importants apparaissent. Et seuls les enfants sont en mesure de s’en occuper. Dès lors, leurs avocats vont former une nouvelle demande pour «cas de rigueur». En somme, il s’agit de demander à l’administration de considérer les particularités de la situation de ces deux jeunes, tous deux salariés à Genève. Mais si l’administration genevoise accepte dans un premier temps, les services fédéraux priment, et ces derniers refusent la requête. Leur expulsion est confirmée en 2017.

C’est seulement lorsque l’autorité judiciaire suprême de la Confédération est appelée à trancher que la famille kosovare obtient gain de cause. «Outre l’aspect humain, il y a un vrai intérêt pour la collectivité que les deux enfants puissent rester en Suisse», appuie l’avocat Me Daniel Meyer, qui a porté le cas avec son collègue Me Romain Riether.

Moins cher que l’hôpital

Cet argument, justement, le TF l’a validé. Rappelant la relation de dépendance qui lie le père à ses enfants, il reconnaît que l’aide de la famille permet d’éviter l’hospitalisation en psychiatrie ou le recours aux soins à domicile, des mesures forcément coûteuses pour la collectivité. «La prise en charge de l’intéressé par ses enfants apparaît non seulement comme la plus appropriée à ses besoins, mais également comme la plus avantageuse sur le plan financier, y compris pour la collectivité publique», écrivent les juges dans leur arrêt rendu à la fin du mois de septembre.

Par conséquent, la décision d’expulsion rendue par le Secrétariat d’État aux migrations, exécutée par l’Office cantonal de la population et des migrations, est annulée.

Les deux avocats de la famille sauvée de la séparation saluent une décision qui tient compte des aspects «humains et financiers». Ils relèvent également que les dossiers de ce type pourraient se multiplier. «La population étrangère vieillit également. Ces personnes ont besoin d’un proche: est-ce que cela donne le droit de demander une régularisation? s’interroge Me Riether. Jusqu’à cet arrêt du Tribunal fédéral, les réponses des tribunaux n’étaient pas claires.» On peut imaginer que cette décision fera jurisprudence.

Dossier médical solide

Faut-il en tirer la conclusion que chaque étranger débouté devrait contester les décisions administratives rendues à son encontre? Me Riether aime à citer le proverbe selon lequel «les seuls combats perdus d’avance sont ceux que l’on ne mène pas». Me Meyer acquiesce mais souligne que ses clients se sont appuyés sur un dossier médical solide pour obtenir gain de cause.

Coordinateur du Collectif de soutien aux sans-papiers, Alessandro De Filippo se dit «très surpris» par la décision du TF. En revanche, il émet un doute quant à d’éventuelles régularisations similaires. «Chaque dossier est très spécifique, tempère-t-il. Et tous les candidats n’ont pas des arguments aussi forts.»