Musique et climat rejoignent le 1er Mai

Le climat et la culture s’invitent à la Fête du travail, le mercredi 1er mai. Pour la première fois, un festival de musique clôturera la manifestation aux Bastions. Les jeunes qui défilent depuis des mois pour le climat se joindront aussi au cortège.

Le slogan choisi par les syndicats pour cette édition? «Ensemble pour l’égalité, la justice sociale et le climat». Référence à la grève des femmes le 14 juin «et aux attaques frontales» dont sont victimes les plus précaires, indique le syndicaliste Alessandro Pelizzari, en référence aux multiples objets soumis en votation le 19 mai. «100 francs de moins par mois, ça change beaucoup pour les plus démunis», souligne-t-il.

Le cortège démarre à 13 h 30 à la place des Vingt-Deux-Cantons. Avant cela, à 11 h, la traditionnelle commémoration de la fusillade du 9 novembre 1932, devant la stèle à Plainpalais.

(TDG)