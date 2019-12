Vignette anti-pollution: rien ne sert de courir au bureau des autos

C'est une lectrice attentive de la «Tribune de Genève» qui nous signale le désarroi le plus profond dans lequel les autorités genevoises l'ont plongée. Et pour cause, l'intéressée – vraisemblablement dotée d'un sens civique hors norme – a décidé d'acquérir son macaron anti-pollution à l'Office cantonal des véhicules (OCV), connu sous l'appellation de« bureau des autos».

Quelle ne fut pas sa déception de constater, une fois arrivée sur place, que les macarons n'étaient toujours pas disponibles. Alors, qui doit être blâmé? Vérification faite: notre chère lectrice. Puisque le courrier qu'elle avait reçu de la part des autorités mentionnaient l'arrivée des vignettes «courant décembre».

Contacté, le Département de tutelle de l'OCV confirme qu'aucune date précise ne figurait dans les missives parvenues aux habitants du canton. Mais rassure le citoyen (c'est à voir): les macarons seront bientôt disponibles, ainsi que la liste de tous les points de vente de cette vignette anti-pollution. «Des va-et-vient inutiles de véhicules durant cette semaine pourraient être évités», écrit notre lectrice. C'est désormais chose faite.

Rappelons que la vignette sera désormais obligatoire pour tous les véhicules circulant dans le canton dès le 31 mars 2020. Ce petit autocollant doit permettent d'instaurer à Genève un nouveau dispositif d'urgence en cas de pics de pollution atmosphérique, qui pourrait interdire aux véhicules les plus polluants le droit de circuler. Et pour ceux qui désirent connaître le type de macarons de leur véhicule, l'État de Genève vous permet de déterminer la catégorie à laquelle il appartient, à cette adresse.