Un pas en avant pour deux pas en arrière à Veyrier

Essayé, pas pu. C’est peut-être la formule qui résume le mieux la dernière séance du Conseil municipal de Veyrier, marquée par deux suspensions pour tenter de sauver les meubles en coulisses. En dépit d’une ambiance apaisée ces derniers mois, des tensions sont réapparues mardi soir à plusieurs reprises entre le Conseil administratif et son contre-pouvoir face à un menu chargé. Il faut dire que les élections approchent…

Le vote à un demi-million sur la création d’une nouvelle salle de classe à Pinchat? Retiré de l’ordre du jour, faute de rapport de la Commission des finances.

La remise en état de la parcelle qui longe le terrain de football? Malgré une unanimité sur la solution de fond, un problème de forme a fait reporter le vote d’un mois. La parcelle en question ayant servi de base arrière lors du chantier du projet urbanistique du Grand-Salève, la proposition de l’Exécutif devait formellement être transformée en «dépassement de crédit». Impossible de le faire séance tenante, selon la nouvelle conseillère administrative Aline Tagliabue, pour qui cette soirée était un baptême du feu.

L’ouverture d’un concours pour l’école des Grands Esserts? Entrée en matière refusée par Veyrier Ensemble et le PLR, notamment pour une question de calendrier politique. «L’école ne pourra être livrée avant le printemps 2014, a rappelé le groupe PLR. Il nous paraît plus logique que le nouveau Conseil administratif (ndlr: qui sera élu dans quelques mois) pilote le projet. Cela permettra aussi de tenir compte de l’évolution des besoins d’ici là.» Pour Sinan Kapanci, du groupe Veyrier Ensemble, «une école sera indispensable, mais il convient de prendre le temps de proposer un concours avec un cahier des charges irréprochable, nous ne sommes pas pressés».

Même la dissolution du comité de l’espace culturel La Mansarde, qui semblait une formalité puisque c’est le comité lui-même qui a décidé de se dissoudre, n’a pas été sans débat sur les dessous de ce «suicide».

Parmi les rares objets votés mardi, une modification de limites de zone du secteur des «Bois de Troinex», en vue de la création d’une zone industrielle et artisanale. Et encore, ce point a échappé de peu à une demande d’ajournement formulée par les groupes Veyrier Ensemble et socialiste, peu convaincus par l’emplacement choisi et la perspective d’un déclassement de cette zone agricole qui est aussi une surface d’assolement. Cette opération vise essentiellement à obtenir de nouvelles entrées fiscales par le biais de l’impôt sur les personnes morales, une source de revenus qui fait défaut à la Municipalité.