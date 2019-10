Pour un réel remboursement des soins dentaires après une maladie

«Pourquoi me rembourse-t-on les cheveux et pas les dents?» s'interroge Bernadette Lapierre, une Genevoise en phase de rémission d'un lourd cancer des ovaires. Selon son témoignage, son assurance prend en charge deux perruques à hauteur de 1500 francs mais refuse d'entrer en matière sur les conséquences que ses chimiothérapies ont eues sur ses gencives et sa dentition. «J'ai de nombreux aphtes, les dents qui jaunissent et la mâchoire qui craque, avec des douleurs abominables. Quand je me brosse les dents, j'ai l'impression qu'elles bougent un peu.» Elle confie n'avoir pas encore consulté un dentiste pour établir un diagnostic et un devis. «En ce qui me concerne, je vais devoir me faire soigner à mes frais, mais je veux me battre pour tous les autres cancéreux.»

Entre théorie et pratique...

L'assurance de base est censée prendre en charge les coûts des soins dentaires s'ils sont occasionnés par une maladie grave ou s'ils sont nécessaires pour en traiter une. Mais selon une résolution interpartis déposée au Grand Conseil genevois, «en pratique, l'assurance ne prend en charge les coûts engendrés que s'il est démontré que ces problèmes dentaires ont selon toute probabilité été provoqués par le traitement.» Il faut donc un lien de cause à effet plausible. En d'autres termes, «c'est au patient de prouver l'état de ses dents avant la maladie, résume Thomas Bläsi, député UDC auteur du texte et candidat au Conseil national. Or le premier réflexe quand vous apprenez que vous avez un cancer, ce n'est pas d'aller faire un panoramique dentaire... On veut inverser le fardeau de la preuve, et que ce soit aux caisses d'apporter des preuves s'il n'y a aucun lien.» Le député socialiste Jean-Charles Rielle, cosignataire de la résolution, craint que les dentistes le vivent «comme une tentative de régulation, alors qu'il s'agit juste d'une meilleure application de la loi».

Thomas Bläsi, interpellé par Bernadette Lapierre, a écrit une résolution qui demande à l'Assemblée fédérale «la prise en charge des soins bucco-dentaires occasionnés par un médicament, même s'il n'est pas destiné à traiter une maladie grave». Par exemple, certains traitements antidiabétiques auraient des conséquences sur les dents.

La résolution aurait été signée par des représentants de tous les partis, sauf le MCG, à ce stade, et soutenue par la Ligue contre le cancer et l'Association suisse des assurés. «C'était une demande de Bernadette que la démarche soit apolitique», explique l'élu. Il précise que l'urgence sera demandée pour ce texte non pas à la prochaine session du Grand Conseil, mais à la suivante, «pour éviter la période électorale». Comment malgré tout ne pas penser à une récupération politique alors que le projet est présenté à quelques jours des élections fédérales? «Bernadette souhaitait que l'on fasse au plus vite», justifie-t-il, alors qu'elle opine.

Volte-face?

Au sujet de l'assurance obligatoire pour les soins dentaires, à laquelle lui-même et son parti se sont opposés lors de la votation de février, Thomas Bläsi écrivait qu'il est difficile de «déterminer les frais dentaires légitimes de ceux relevant d'une considération esthétique». Alors qu'il est question à la fois de jaunissement et de fragilisation des dents pour Bernadette, dans quelle catégorie classe-t-il ses problèmes? «Là, on est dans les frais légitimes, répond-il sans hésitation. Je pensais, à tort, qu'ils étaient de toute façon déjà pris en charge. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Je comprends que mon discours puisse sembler incohérent, mais je ne crois pas qu'il le soit. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème des coûts de la santé, il sera difficile de prétendre à une couverture maladie universelle.» Sans avancer de chiffres, il estime que les coûts des mesures souhaitées seront «relativement réduits à l'échelle des coûts de la santé, étant donné que cela ne concerne qu'une petite partie de la population, qui est passée entre les mailles du filet».

Cette résolution ne crée-t-elle pas une inégalité de traitement par rapport à d'autres groupes à risque, comme les personnes âgées, les migrants ou les personnes en situation de précarité qui n'ont pas droit aux prestations sociales? «Les dentistes se sont engagés à prendre en charge toutes ces personnes en contrepartie de la dérégulation de leur profession. Il faudrait s'assurer que c'est bien le cas, mais c'est le rôle du Département de la santé de Mauro Poggia.»