Stabilité à l’Exécutif de Veyrier et percée Verte et Vert’libérale au Délibératif

Est-ce le titre de la liste, «Cohésion communale», qui a convaincu? En tout cas, les Veyrites ont très nettement porté ce trio à l’Exécutif dès le premier tour: la sortante Aline Tagliabue pour Veyrier Ensemble (anciens radicaux) est la mieux élue avec plus de 2195 voix, suivie de l’actuel président du Délibératif, Jean-Marie Martin (PDC), avec quelque 2000 suffrages, et du conseiller municipal PLR Christian Robert, qui en recueille près de 1800.

Aline Tagliabue a maintenant plus de légitimité que lors de son élection tacite qui l’a amenée au pouvoir cet été faute de concurrents. «C’est effectivement une belle reconnaissance, cela veut dire que mes six mois au Conseil administratif ont plutôt donné satisfaction. On est partis ensemble sur une liste de cohésion communale et j’avais divers avantages, le fait d’être une femme peut-être.» La composition politique du Conseil administratif reste ainsi inchangée.

L’outsider Jean-Jacques Imberti, qui se présentait seul en tant qu’«indépendant à droite» alors qu’il siégeait jusqu’à maintenant sous les couleurs de Veyrier Ensemble, s’est vu largement distancer. «Ce n’est pas une défaite, se défend-il. Je ne suis pas élu, point. J’ai fait ça sans aucune publicité, je remercie les 850 personnes qui ont voté pour moi car je pensais faire 400 voix. Mais ça ne va pas me changer la vie.»

Au niveau du Conseil municipal de Veyrier, les cartes sont légèrement rebattues. Le trio de partis de tête reste inchangé mais perd des plumes et les Verts de tous bords font leur entrée. Le PLR demeure le premier parti mais perd deux sièges (de 10 à 8). Veyrier Ensemble reste le deuxième parti le plus représenté, avec également la perte d’un siège (de 8 à 7). Et le PDC occupe toujours la troisième place du podium en perdant un siège (de 4 à 3). Ces pertes profitent à l’Alternative et aux Vert’libéraux, qui font leur entrée au Délibératif. Les socialistes en place, unis aux Verts entrants, se répartiront a priori cinq sièges, là où les socialistes n’en détenaient que trois jusqu’à maintenant.

Enfin, les Vert’libéraux effectuent une percée avec les deux sièges restants. «On est très contents de pouvoir amener les valeurs de notre parti», réagit Marielena Gautrot. De quoi trouver des majorités avec le PLR? «S’ils sont sur la même longueur d’onde, oui, mais on ne sait pas encore, on va déjà accomplir nos promesses.» Pour rappel, l’UDC et le MCG ne présentaient aucun candidat.