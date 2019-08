Sous le pelage du lapin se cache la fourrure de Maître renard

Un aveu pour commencer: «Je n’ai jamais mangé de lapin de ma vie», glisse Laurent, photographe à la «Tribune de Genève», en sortant du sac son appareil. Cela tombe bien, c’est avec cette petite race de compagnie que l’on a rendez-vous. Lapin renard, elle s’appelle.

Curieuse dénomination: on imagine découvrir un croisement bizarre, un pelage mixte flanqué d’une longue queue incongrue. Maître lapin affiche au contraire une morphologie harmonieuse, son poil de couverture (jarres et barbes) est impeccable, sans raideur, soyeux au toucher, habillant son cou à la perfection.

Mimique favorite

On se met à genoux pour en prendre la mesure visuelle. La bête n’est pas farouche, elle nous regarde en plissant le nez, sa mimique favorite. Cette expression familière ramène à la nature, qui fait bien les choses lorsqu’il s’agit de corriger une particularité anatomique handicapante. «Ce sont en fait des petits muscles qui ouvrent et ferment les narines de l’animal en fonction de ses besoins d’oxygène, explique la directrice adjointe du parc Challandes, Anne-Sophie Deville. L’épiglotte bloque la cavité buccale du lapin. Il ne peut pas respirer par la bouche.»

Oreilles, fonctions multiples

On remonte jusqu’aux longues oreilles. Elles ont aussi des choses à raconter. «Leur grandeur, en forme de double périscope si l’on veut, permet de mieux entendre, de prévenir la présence d’un prédateur, poursuit notre guide. Dotées d’une multitude de petits vaisseaux sanguins, elles fonctionnent également comme une surface d’échange avec l’air extérieur, afin de réguler la température interne. Enfin, contrairement aux croyances, le lapin n’est pas un rongeur, il appartient à l’ordre des lagomorphes, c’est un mammifère herbivore comme le lièvre.»

Et le voleur de poules, alors, quel rapport exact entretient-il avec notre lapin? Une histoire d’éleveurs passionnés, assez ancienne, remontant au premier quart du XXe siècle. Un ingénieur suisse, vivant dans le canton de Zurich, obtient en 1920 les premiers lapins renard bleus à partir du croisement réalisé entre les races angora et havane. Son but est de recréer la fourrure du goupil polaire, qui l’a beaucoup impressionné.

À la même époque, un confrère allemand se fixe le même objectif, en décidant à son tour des traits qu’il veut sélectionner. Les deux éleveurs échangent leurs produits, en se rapprochant de l’objectif qui leur était devenu commun.

Le résultat ne se fait pas attendre. La nouvelle race obtenue remporte des prix à la fin des années 20, après avoir concouru avec succès aux expositions de lapins à fourrure à Berlin et à Leipzig. La presse spécialisée rend compte de cette création et contribue ainsi à l’essor de la race.

Elle est aujourd’hui déclinante, la race, car jugée peu rentable. On ne trouve plus que quelques éleveurs en Suisse, le lapin renard est devenu rare. Le voici désormais sous la protection de Pro Specie Rara, la fondation suisse qui s’engage à défendre la diversité patrimoniale et génétique liée aux végétaux et aux animaux.

«Nous collaborons étroitement avec cette institution, précise Anne-Sophie. C’est un acteur important dans la préservation des espèces, il dispose d’un réseau d’éleveurs encore actifs à travers le pays.»

Le petit gris suisse

Engagement conjoint: «Nous œuvrons non seulement en faveur de la biodiversité sauvage, mais aussi pour la sauvegarde du patrimoine créé par l’homme, ici et maintenant», insiste la biologiste. Les lapins qui naissent sur notre territoire sont réputés élégants. Les trois races typiquement helvétiques (le renard suisse, le petit tacheté tricolore et le petit gris suisse) sont ainsi préservées.

Notre visite au parc Challandes se termine. On a beaucoup voyagé en une semaine, du plus lointain au plus proche, passant d’un continent à l’autre, apprenant les rudiments de cette forme de tourisme durable, respectueux de l’environnement, qui s’enseigne sans lourdeur dans les mots échangés avec notre guide, Anne-Sophie Deville, sur les hauteurs de Bellevue.

On reviendra de nuit, pendant une prochaine semaine de garde pour le journal, saluer le hibou au regard nyctalope.