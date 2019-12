Soupçons de licenciement collectif déguisé dans une pharma genevoise

Des licenciements qui se suivent et qui ne se ressemblent pas, au compte-goutte. Voilà ce qu’observe depuis septembre le syndicat Unia au sein du laboratoire central de Covance, à Meyrin. Cette filiale de LabCorp se présente comme «l'entreprise de développement de médicaments la plus vaste au monde». Selon UNIA, cette entreprise pharmaceutique «semble procéder à des licenciements perlés, espacés dans le temps, afin de contourner les obligations légales en matière de licenciement collectif, notamment la négociation d’un plan social».

«Nous avons été mandatés par huit personnes, détaille Alejo PatiNo, secrétaire syndical. Nous n’avons connaissance que de 10 à 15 cas au total, mais il y en a certainement d’autres. Nous appelons les autres personnes concernées à prendre contact avec nous pour revendiquer un plan social.»

Selon lui, certains collaborateurs remerciés se sont vu proposer des mesures d’accompagnement, comme des primes de départ, et d’autre pas. «C’est typique d’une tentative de division des travailleurs en favorisant certains au détriment des autres, c’est totalement scandaleux», estime-t-il. De plus, les mesures proposées seraient «bien inférieures aux standards appliqués il y a un an à peine par Covance lors d’un précédent licenciement collectif».

Covance n’a pas répondu à nos sollicitations. Selon deux lettres envoyée par les ressources humaines au syndicat, les accusations sont contestées: «Les licenciements récents ont tous été effectués sur une base individuelle pour diverses raisons, et en conséquence ne constituent pas une action collective». La société inscrit noir sur blanc qu’elle n’a pas l’intention de négocier les cas individuels et rejette le caractère prétendument abusif des résiliations de contrat.

Selon d’ex-collaborateurs, de nombreuses tâches sont délocalisées en Europe et en Inde, car Genève est l’unité la plus chère du groupe. «Quelques jours après notre départ, des annonces pour nos postes apparaissaient, notamment à Bruxelles.»