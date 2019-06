Souleymane devient chocolatier en prison

«J’adore faire des macarons. Venez les goûter quand j’aurai ouvert ma pâtisserie. Ils sont aussi bons que ceux de Ladurée.» Le ton est donné: ambitieux, cet homme de 39 ans n’a pas froid aux yeux. Nous l’avons rencontré chez le chocolatier Joël Merigonde, l’un de ses maîtres d’apprentissage qui, avec son épouse Carole, tient un commerce apprécié à Varembé.

Particularité du lien qui unit l’élève et le formateur: outre qu’ils apprécient les douceurs, les deux hommes se sont rencontrés à la prison de la Brenaz, au temps où Souleymane achevait sa peine pour trafic de drogue et blanchiment d’argent. Des délits qui lui ont fait passer plusieurs années derrière les barreaux.

L’inspirant Cyril Lignac…

Mais ce Guinéen en est ressorti avec un précieux papier: l’attestation cantonale de compétences de boulanger-pâtissier-confiseur: «À la base, un Africain ne rêve pas de devenir chocolatier. Chez nous on a des fèves, mais on ne mange pas de chocolat. Avant de m’orienter vers cette profession, j’avais fait du droit par correspondance. C’est en regardant les émissions de Cyril Lignac à la télé que ça m’a donné envie.»

Un changement de cap qui lui permet aujourd’hui d’envisager un nouveau départ… et d’espérer même régater avec la fameuse maison française Ladurée. «Un magnifique exemple de ce à quoi on veut arriver, déclare, ravi, Pierre Maudet, ancien patron des affaires pénitentiaires. Soit tout mettre en œuvre pour éviter le retour à la case prison!» Alors que certains reprochent au conseiller d’État de trop se mêler des affaires des autres dicastères, c’est sa volonté de bousculer les lignes qui a permis à la belle histoire de Souleymane d’aboutir: «Il m’a récemment abordé dans la rue pour m’indiquer qu’il avait achevé sa formation et m’en remercier», confirme Pierre Maudet. La nouvelle est d’autant plus croustillante que ce nouveau chocolatier est le premier détenu «genevois» à pouvoir mettre en pratique ce qu’il a appris en prison… alors qu’il vient d’en sortir.

Tout a été rendu possible avec l’ouverture de la Brenaz, en 2016. Car si les détenus ont l’obligation de travailler dans une prison d’exécution de peine comme celle-ci, tous n’ont pas la chance de pouvoir bénéficier d’une référence professionnelle comme l’attestation cantonale de compétences.

Outre la privation de liberté exécutée au sein des différentes structures pénitentiaires, une des missions de l’Office cantonal de la détention (OCD) réside toutefois dans l’application de l’article 75 du Code pénal suisse, qui vise l’amélioration du comportement social de la personne détenue et de son aptitude à vivre sans commettre d’infraction. C’est donc bien dans une optique de prévention de la récidive et de promotion de la désistance* et de la réinsertion que l’OCD a élaboré sa vision d’un nouveau modèle de prise en charge plaçant la personne détenue au centre de son dispositif (lire ci-dessous ). Un concept, mis en place sous l’égide de Pierre Maudet, résolument «orienté prestation» qui permet de donner du sens au parcours carcéral et post-carcéral à des personnes détenues ou sous mandat de justice, afin que celles-ci puissent se projeter dans un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour l’ensemble de la société.

Droit à une seconde chance

C’est donc derrière les barreaux de la Brenaz que Joël Merigonde a formé l’ancien détenu guinéen. «Au début, je n’étais pas très convaincu, je me suis posé un tas de questions avant d’accepter de relever ce défi», ne cache pas l’expérimenté professionnel, membre du comité de l’Association des boulangers-pâtissiers-confiseurs de Genève. Et responsable de sa formation. «La première fois que je suis allé à la Brenaz, il y a environ deux ans, j’y suis entré le ventre serré et ressorti heureux, raconte Joël Merigonde. En rentrant chez moi, je me suis assis sur mon gazon et j’ai bu une bonne bière en savourant ma chance.»

Après avoir obtenu l’aval des autorités cantonales pour former en milieu carcéral, comme une quinzaine d’autres professionnels, Joël Merigonde a mis sur pied des modules pour permettre aux élèves de convoiter diverses attestations professionnelles. De l’avis général, ce type de formation permet aux prisonniers d’avoir un but et d’occuper positivement leur esprit. «J’ai vraiment assisté à l’évolution de Souleymane. Et dire qu’au début, il ne savait pas cuire un œuf! relève Joël Merigonde. J’ai envie de continuer. Non seulement c’est intéressant, mais on a en plus le sentiment d’être utile.»

«Au nom du droit à une seconde chance, les détenus sont soutenus pour se lancer dans une activité. L’idée, c’est évidemment de ne pas les revoir en prison, renchérit Pierre Maudet. Une politique de réinsertion fondamentale pour éviter la double peine.» Sa vie d’après, Souleymane la rêve à la tête d’un établissement familial à Plainpalais, quartier où il réside avec son épouse Rebecca, qui attend un heureux événement: «Ma belle-mère va nous aider à nous lancer.»

* Acte qui permet de sortir d’un parcours délictueux

