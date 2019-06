SolidaritéS reconnaît l’atteinte à la personnalité subie par Maria Pérez

Le conflit qui envenime depuis plus de deux ans les relations au sein d’Ensemble à Gauche (EàG) semble en passe de trouver son épilogue. SolidaritéS, l’une des composantes d’EàG, reconnaît l’atteinte à la personnalité subie par son ex-employée et conseillère municipale en Ville de Genève, Maria Pérez. Une revendication de longue date obtenue au terme d’une procédure de conciliation aux Prud’hommes. Maria Pérez reçoit en outre une indemnité de 8000 francs.

Un communiqué signé conjointement par Maria Pérez et Marie-Eve Tejedor, la secrétaire permanente de SolidaritéS, a été rendu public mercredi matin. Le mouvement fait siennes les conclusions du rapport de l’ex-juge à la retraite Anne-Marie Barone, qui avait été mandatée au pic du conflit, fin 2017.

«Emportements répétés et inadéquats»

«Maria Pérez a été atteinte dans personnalité voire dans sa santé dans le cadre de ses rapports de travail au sein du secrétariat de SolidaritéS, indique le communiqué, suite à des divergences politiques [...] ainsi qu’à des emportements répétés et inadéquats de la par cet-ex employé», un terme derrière lequel se cache le député et éphémère candidat au Conseil d’État Pablo Cruchon.

Le communiqué mentionne également les «rapports asymétriques à l’oeuvre entre femmes et hommes» chez SolidaritéS, qu’avaient relevés l’enquête indépendante. Certains élus avaient alors dénoncé une «chape de plomb» et un «sexisme structurel». SolidaritéS dit avoir depuis «mis en oeuvre plusieurs mesures afin d’éviter que de telles situations ne puissent se reproduire».

Relation abîmée avec le PdT

Le conflit de travail qui a opposé les deux anciens secrétaires permanents Pablo Cruchon et Maria Pérez a constitué le point de départ de la crise qui, à l’aube des élections cantonales du printemps 2018, a secoué SolidaritéS avant de s’étendre à Ensemble à Gauche.

SolidaritéS a longtemps refusé de reconnaître l’atteinte à la personnalité et que Maria Pérez puisse consulter le rapport de l’experte indépendante, dont les conclusions ont été rendues il y a plus d’un an. C’est ce qui a poussé la conseillère municipale et trois autres élus en Ville de Genève à entamer une «grève de militance», puis à quitter le mouvement pour rejoindre une autre composante d’EàG, le Parti du Travail (PdT).

Cette manœuvre a eu pour répercussion de détériorer sensiblement les relations entre les deux formations d’EàG, SolidaritéS refusant que ses quatre élus démissionnaires – Tobia Schnebli, Morten Gisselbaek, Ariane Arlotti et donc Maria Pérez – ne se présentent aux prochaines élections municipales sous la bannière du PdT. SolidaritéS a même temporairement bloqué le versement des jetons de présence de tous les conseillers municipaux d’EàG avant de faire machine arrière.

avec photo de Georges Cabrera Légende: la (TDG)