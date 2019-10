Solange, autiste, et enfin libre de l’être

Quand elle était petite, Solange Favre se sentait plus proche des objets que des humains. «Ça me faisait tellement de la peine de voir comme ils pouvaient être mal traités par les humains car incompris.» Aujourd’hui encore, elle perçoit «l’âme des objets», leur «expression». Cette sensibilité particulière se complète par des caractéristiques synesthésiques: devant certains motifs, elle entend des sons. Elle ressent des aiguilles la piquer face à des lumières trop agressives ou des bruits, comme quelqu’un tournant les pages d’un journal. Par ailleurs, certains chiffres lui semblent sympathiques – le 4 – ou menaçants – le 7.

Difficulté de supporter le «small talk»

La Genevoise, qui fêtera au début de novembre ses 22 ans, a été diagnostiquée autiste il y a moins d’une année. Une «libération» pour la jeune femme, qui se sent autorisée à ne plus se forcer à changer ses habitudes pour camoufler sa différence. Actuellement au bénéfice de l’assurance invalidité (AI) – «mais en réinsertion professionnelle, pas pour y percevoir une rente à vie», précise-t-elle – elle travaille trois après-midi par semaine en entreprise pour finir sa formation de secrétaire médicale. Un rythme gérable: «S’il y a des difficultés qui surgissent, je sais que je peux tenir, car ce n’est pas pour longtemps.» Si le médecin la retient dix minutes à la fin de son service, ou si elle n’a pas pu aller aux toilettes avant de monter dans le bus, ou encore si la pluie à l’extérieur sature complètement sa vue de trop d’informations visuelles. «Chez moi, je pourrai me calmer. Au pire, j’y ferai une crise, mais sachant que la situation était exceptionnelle, je vais dormir et retrouver mon cadre.»

Solange Favre habite seule depuis ses 19 ans. Un soulagement, tant le small talk l’épuise. «Je ne comprends pas pourquoi les humains privilégient la forme plutôt que le fond. J’avais appris à retenir des mots-clés pour savoir quelle intonation donner dans une conversation, et la personne ne se rendait pas compte que je ne l’écoutais pas.» Pourtant, la solitude lui pèse également. «Maintenant, j’explique mon mode d’emploi et j’ai des conversations profondes avec certaines personnes, notamment sur la philosophie ou l’anthropologie.» Son rêve? «Devenir correctrice. J’ai eu 934 sur 1000 au test Voltaire de l’orthographe», sourit-elle, en expliquant la satisfaction qu’elle trouve à placer un alinéa, débusquer des fautes, enfin, mettre de l’ordre.

Dégoût de l’intimité amoureuse

L’enfance n’a pas été facile. «Mes crises étaient vues comme celles d’une enfant pourrie gâtée qui faisait des caprices. Je prenais beaucoup de place dans la famille. J’avais des TOC difficiles à gérer. Je rangeais tout à la cuisine, même quand mes parents et mes frères mangeaient, par exemple.» Suite à des dessins où elle se représente morte, la fillette commence, à 8 ans, à enchaîner les rendez-vous de santé mentale, de l’infirmière scolaire à divers psychiatres. On essaie de limiter ses troubles obsessionnels compulsifs (TOC) par une thérapie cognitivo-comportementale: «Je devais me retenir de ranger de façon compulsive. Mais comme je n’avais plus de moyen de compensation pour supporter le monde, mes crises étaient d’autant plus fréquentes.»

Adolescente, elle essaie d’avoir des petits amis. «C’était très valorisé par les psys, qui trouvaient cela sain.» Mais les tentatives d’actes sexuels la mènent à des hospitalisations en clinique, suite à une perte de poids et des scarifications: «Ces papouilles me dégoûtaient, je voulais effacer mon corps de femme.» Des psychiatres ont d’abord vu dans cet évitement de l’intimité amoureuse une peur de l’abandon. Elle est diagnostiquée dépressive, borderline, se voit administrer antidépresseurs, neuroleptiques et «pilules qui me faisaient dormir en classe». Aujourd’hui, elle ne prend plus de médicaments: «Je vais bien. Ce diagnostic, confirmé aux HUG suite à cinq séances de test, m’a permis de m’accepter, avec mes spécificités. Avant, je voulais toujours me soigner. Mais je ne suis pas malade, juste autiste.»

Aujourd’hui, Solange Favre témoigne «pour que l’autisme soit plus connu et que les psychiatres le détectent plus vite, notamment chez les femmes». Si elle est moins sensible aux objets, elle viendra tout de même au secours d’un «élastique tout tortillé sur lui-même», qu’une indélicate aurait abandonné à son sort…