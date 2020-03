Soins à domicile encore plus essentiels

Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables au coronavirus. Pour les protéger d’une éventuelle infection, garantir leurs soins et maintenir le lien social, l’Institution publique genevoise de maintien à domicile (Imad) joue un rôle encore plus important qu’en temps normal.

«Actuellement, toutes les personnes âgées ont besoin d’être soutenues. Celles qui sont malades comme celles qui sont en perte d’autonomie. Nous sommes là pour assurer leur maintien à domicile dans les meilleures conditions possible avec des soins et de l’aide à la vie quotidienne», informe Marie Da Roxa, directrice générale de l’Imad.

Pour l’heure, tout continue de fonctionner comme avant la pandémie, affirme-t-elle. «Nous assurons 6000 visites par jour. Notre priorité consiste à limiter au maximum l’hospitalisation de cette population à risque.»

L’Imad a toutefois mis sur pied une cellule de crise qui étudie tous les scénarios possibles. «Notre comité de direction se réunit plusieurs fois par jour pour coordonner la gestion de la crise Covid-19.»

Objectif: anticiper, «en toute transparence et en toute sérénité», l’évolution du virus pour assurer les prestations nécessaires au maintien à domicile des 18'000 personnes suivies chaque année par l’institution. Une mission plus qu’essentielle. «L’Imad accompagne une personne sur trois de plus de 80 ans à Genève, soit plus de 8500 personnes; et une personne sur 2 de plus de 90 ans», note sa directrice générale.

De bonne source, certaines d’entre elles s’inquiètent de la santé des collaborateurs à domicile de l’Imad. Or, si celle-ci devait soudain manquer de personnel pour cause de maladie (ndlr: l’institution compte 2200 collaborateurs, dont 1900 actifs sur le terrain), «nous devrions sans doute prioriser des prestations, selon l’urgence des situations, ne cache pas Marie Da Roxa. L’aide au ménage pourrait notamment être limitée, voire supprimée au profit des soins.»

Pour éviter cet extrême, sachant que la crise sanitaire va se prolonger, l’Imad organise la riposte: «Nous comptons faire appel à des collaborateurs volontaires, employés à temps partiel, pour qu’ils augmentent leur temps de travail. Nous demandons également à des collaborateurs de reporter leurs vacances. Et puis nous avons annulé toutes nos formations.»

La directrice de l’Imad indique enfin que l’institution a identifié les employés fraîchement retraités pour solliciter leur aide en cas de besoin. Idem avec les étudiants les plus expérimentés de la Haute École de santé.