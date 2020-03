Les socialistes sont les grands gagnants à Meyrin

«Je pensais qu’il y avait trop de candidats au premier tour pour pouvoir atteindre la majorité absolue. Je vais revoir mon arithmétique», lance Nathalie Leuenberger, aussi surprise que réjouie. Conseillère administrative sortante, l’actuelle maire socialiste de Meyrin a en effet été réélue dès le premier tour. Dans son sillage, son parti devient la première force au Conseil municipal, avec neuf sièges (+3).

La gauche frise d’ailleurs la majorité au Délibératif, puisque selon les résultats provisoires, les Verts glanent aussi un fauteuil (8/+1). «Nous atteignons l’objectif que nous nous étions fixé», relève Maurice Amato, chef du groupe écologiste au Municipal.

Redistribution à droite

Le paysage va également évoluer à droite, où l’UDC double presque sa représentation (5 sièges/+2). «Notre objectif était de nous renforcer, se félicite David Dournow, candidat à l’Exécutif. Or, on devient aujourd’hui le premier parti de droite de la commune!»

Ce bond en avant s’est fait principalement au détriment du MCG, qui perd trois sièges (3/-3), alors que le PLR est stable (5). Quant au PDC, qui avait cinq élus, son alliance avec les Vert’libéraux, qui font pour la première fois leur entrée au Municipal, n’a pas permis de conquérir un fauteuil supplémentaire.

Vert favori pour l’Exécutif

Les regards vont désormais se tourner vers le second tour de l’élection au Conseil administratif. Candidat des Verts, Eric Cornuz a fait le trou sur ses poursuivants ce dimanche. «Je suis confiant, surtout si on reproduit les consignes de vote du premier tour, où nous avons pu profiter des voix socialistes», relève le candidat écologiste et actuel président du Municipal.

«Le Parti socialiste se mobilisera fortement pour soutenir Eric Cornuz, annonce d’ailleurs Nathalie Leuenberger. Au Conseil administratif, nous avons besoin de personnes engagées avec lesquelles nous pouvons travailler en bonne entente. Des élus qui savent mettre l’intérêt supérieur de notre ville avant tout, comme cela a été le cas lors de cette législature. D’autant que Meyrin aura de grands défis à relever.» Par exemple? «Intégrer la nouvelle population, rénover cinq de nos écoles et, bien sûr, mener à bien le grand projet Cœur de Cité.»

Formule magique?

Meyrin reproduira-t-il la formule actuellement en place? Pour cela, il faut que le candidat PDC passe. Laurent Tremblet est arrivé troisième, mais il est talonné par le PLR Pierre Boccard. «Oui, c’est serré, mais j’ai axé ma campagne sur la continuité avec l’Exécutif en place, qui selon moi a donné entière satisfaction, et je ne changerai pas de discours. J’espère obtenir le soutien de la gauche.»

Le candidat du PLR croit aussi en sa bonne étoile: «Nous avons gardé une ligne claire, estime Pierre Boccard. Mais il faudra voir quelle stratégie la droite adoptera pour le second tour.» Il ne pourra pas compter sur les voix du MCG. Malgré le recul important de ce parti, sa candidate, Christine Luzzatto, a réalisé en bon score et entend se présenter au second tour: «Je vois que je continue à déranger, et je pense que j’ai mes chances», glisse-t-elle.