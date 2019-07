«Situation de souffrance» et sérieux malaise dans l'administration

En septembre, la Tribune de Genève se faisait l’écho du malaise d’employés municipaux ainsi que d’inquiétudes d’élus du Grand-Saconnex. Ils dénonçaient, sous couvert d’anonymat par peur de représailles, un climat de travail difficile, une souffrance, de fortes tensions au sein de l’administration communale. La moitié du Conseil municipal avait même adressé un courrier à la Cour des comptes à ce sujet.

Aujourd’hui, la Cour des comptes vient confirmer l’existence d’un «sérieux malaise et une situation de souffrance de collaborateurs». Après plus d’un an de travail, elle a présenté vendredi un audit de gestion et de légalité sur la politique et la gestion des ressources humaines (RH) de la commune. Pour cet organe de contrôle, au vu de la «gravité» de la situation constatée, des mesures «rapides et fortes» sont impératives. Retour sur ses conclusions.

«Sérieux malaise» et comportement inadéquats

Durant cette année de travail, la Cour a mené plusieurs entretiens. Elle rapporte avoir été sollicitée «de manière inhabituelle spontanément par plusieurs collaborateurs. La teneur des propos et l’état émotionnel de certains ont démontré que la situation sur leur lieu de travail était mal vécue et pouvait aller, dans certains cas, jusqu’à de la détresse (personnes en pleurs).» Un questionnaire a également été envoyé aux employés: 72% ont répondu, soit 57 personnes. La moitié d’entre eux a indiqué avoir été témoins ou victimes de comportements inappropriés. Vingt personnes ont par ailleurs mentionné des problèmes avec le secrétaire général. La Cour relève encore que certains commentaires sont très virulents à l’encontre de la hiérarchie et attestent d’un «sérieux malaise» entre la direction de l’administration et des collaborateurs.

Une «Hotline Confiance» a été mise en place en 2015 par une société spécialisée sous l’impulsion de l’Exécutif. Cette ligne a enregistré, en 2017, dix appels provenant de huit collaborateurs. Cela représente 10% du personnel qui s’est adressé à la Hotline alors que la société, relève la Cour, a indiqué en recevoir en moyenne 2% par entreprise.

Commission du personnel entravée

La commission du personnel a été constituée en 2015 avec huit membres provenant des différents services de l’administration. L'organe de contrôle relève qu’elle a été «entravée dans son fonctionnement par une attitude conflictuelle du conseil administratif et du secrétaire général.» Et que «la dégradation des relations» a conduit à la démission de tous les membres. Faute de remplaçant, l’organe a été dissous.

Relation amoureuse entre deux cadres

Deux cadres sont en couple depuis plusieurs années. Le Conseil administratif a expliqué à la Cour avoir rapidement pris des mesures d’organisation afin d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts. Des collaborateurs ont toutefois dénoncé que cette situation «ne permettait pas une expression libre des positions, notamment en cas de contradiction avec l’un ou l’autre des partenaires» et que la confiance était rompue.

«L’Exécutif n’a pas pris la mesure de la situation»

Pour la Cour, l’Exécutif «n’a pas pris la mesure de la situation». Et cela malgré de nombreux signaux d’alerte sur des difficultés relationnelles au sein de l’administration, dont la dégradation de la satisfaction des collaborateurs, des courriers de la commission du personnel. La société en charge de la Hotline indique avoir informé le Conseil administratif des difficultés rencontrées par certains collaborateurs avec le secrétaire général et avoir proposé à ce dernier des mesures, en 2018, pour résoudre les problèmes. «L’Exécutif a décidé de ne pas tenir compte de ces signaux d’alerte», résume l'instance.

Lacune dans la gestion RH

Le fonctionnement des RH a aussi fait l’objet d’une étude. Pour la Cour, «la politique RH fait défaut». Lacunes en matière de gestion et de pilotage (notamment indicateurs clés comme le taux d’absentéisme), absence ou obsolescence de cahier des charges, pratiques de rémunérations qui ne «permettent pas de garantir une égalité de traitement». À noter toutefois l’engagement en octobre 2018 d’un responsable RH qui a déjà lancé plusieurs de ces chantiers, précise la Commune.

Face à ces constats, l'organe de contrôle met en garde contre des risques financiers, d’image et opérationnels – notamment à cause du conflit d’intérêts que pourrait générer la relation de couple entre cadres. Selon elle, tout cela est de nature à avoir un impact notamment sur la qualité des prestations fournies par l’administration communale.

La Cour des comptes a émis douze recommandations à mettre en place d’ici à la fin 2020. Le Conseil administratif les a toutes acceptées, non sans soutenir qu’il «ne se retrouve pas dans la description d’un climat de travail tendu et d’un important malaise». Il tient également à relever que les employés restent «en moyenne plus de dix ans» et que le taux d’absence pour maladie et accident est «entre 15 et 42% plus bas que dans les institutions genevoises comparables».

