Si Genève est à l'Elysée, c'est grâce à Jacques Chirac

Ombres et lumières

On ne peut pas évoquer Jacques Chirac et Genève sans penser… au financement RPR! La découverte des caisses noires de son parti, caisses alimentées par des commissions occultes prélevées sur les marchés publics de l’empire parisien du RPR, va rythmer l’actualité française entre le milieu des années 1990 et des années 2000. Et Genève en fait partie. C’est là que Didier Schuller, ancien directeur des HLM des Hauts-de-Seine Paris, place l’argent.



Plusieurs millions aboutissent sur des comptes au Credit Suisse, à la banque Julius Bär et entre les mains de gestionnaires de fortune et de fiduciaires, apprend-on lors du procès qui se tient à Paris en 2005. Même scénario pour Jean-Claude Méry, ancien cadre du RPR de la Ville de Paris, mort en 1999, mis en cause également pour des détournements et le placement à Genève de sommes importantes. À l’époque, la justice française recherche dans le canton l’original d’une cassette vidéo contenant ses confessions posthumes…



Jacques Chirac, c’est aussi… le parrain du G8 d’Évian. Mais en juin 2003, à la suite du sommet, c’est bien Genève dont le centre-ville est mis à mal, après plusieurs jours de manifestations. Grâce

à l’intervention du président français, 2,5 millions d’euros, couvrant presque en totalité de la somme des indemnités aux commerçants genevois, sont versés.

