La Shoah vue à travers un cintre cassé

Quand Ilan Lew parle du passé de sa famille juive à son fils Thomas, 5 ans, il n’aborde pas la tragédie de l’Holocauste. De sa grande tante, qui a échappé de justesse aux camps de la mort en sautant d’un train en marche, il raconte un souvenir joyeux: celui des tomates farcies dont l’odeur envahissait la cuisine familiale.

Lorsqu’il évoque son grand-père, qui s’est enfui du ghetto de Vilnius, le sociologue imite, pour amuser Thomas, son accent polonais et sa «démarche d’escargot». «Ce sont les souvenirs que j’ai gardé d’eux, explique l’enseignant carougeois (37 ans), auteur d’un livre sur la Shoah. Avec Thomas, on a décidé qu’un de ses Playmobil représentait son fameux arrière-grand-père paternel.»

Le personnage Playmobil imaginé par le père et le fils est bavard alors que le patriarche se montrait mutique: «Le seul mot qu’il me réservait, c’était: «mange!» Heureusement, mon grand-père maternel, Isy Smidof, l’a convaincu dans les années 80 de parler de son passé lié à la Shoah.» Il l’a fait devant un magnétophone. Le frère d’Ilan Lew, ingénieur, a numérisé ce son en 2008. Une fenêtre s’ouvre sur un drame familial. «Sans cela, je n’aurais jamais su ce qui était advenu de lui, de ses sœurs survivantes et de ses parents morts dans les camps.»

Morts à Treblinka

Ce témoignage le poussera à l’écriture d’«Objets transmissionnels. Liens familiaux avec la Shoah», paru cet hiver chez Slatkine. Un livre qui réunit des images d’objets ayant appartenu à quarante descendants de survivants et à d’anciens enfants juifs (cachés durant la Shoah) vivant aujourd’hui à Genève: un sucrier, un chapeau ou un petit avion. Dans l’ouvrage, Ilan Lew pose à côté d’un cintre cassé: «C’est le seul objet qui prouve que mon arrière-grand-père a existé, le seul qui nous soit parvenu, à part quelques photos.» Cette relique provient de Varsovie, où le grand-père d’Ilan est retourné après la libération de la ville par les Soviétiques. Le cintre porte le nom et l’adresse du magasin de vêtements de l’arrière-grand-père disparu avec sa femme à Treblinka.

Le sujet a beau être grave, Ilan ponctue son récit d’humour et de légèreté. Quand il cherche ses mots, ses paupières tremblent. Quand il les trouve, ses yeux verts regardent le plafond comme s’il y poussait des étoiles. Ses mains s’animent et s’agitent: «Je sais, je tiens ça de ma mère. C’est aussi elle qui m’a donné le goût de la culture. Elle était dentiste, mon père médecin.» Une famille à l’abri du besoin: «L’argent n’a jamais été un enjeu. Mes parents étaient de droite, comme bien des soixante-huitards, mais avec une âme de gauche car ils se sont toujours intéressés à autre chose qu’à leurs intérêts.»

Ilan Lew, lui, se dit résolument «de gauche, postmatérialiste et avec un goût marqué pour l’absurde. Ce que j’assume.» Un brin lunaire, il fixe une photo de son livre et se reprend: «Il est présenté ce jeudi à Payot Rive gauche.» Puis, comme «l’interview tourne un peu trop» autour de lui, il fait part de l’immense honneur d’avoir pu travailler à cette production mémorielle et de science sociale avec le médecin Michel Borzykowski: «Il a contribué à faire revivre à Genève une culture enfouie, celle de la musique juive klezmer!»

Faire le lien entre passé et présent

Enseignant l’allemand au Cycle, Ilan Lew est très engagé dans le Cercle Martin Buber une association culturelle juive pour la paix en quête de relève: «La moyenne d’âge est trop élevée. Le risque, c’est qu’on oublie qu’Israël a été très près de s’entendre avec ses voisins à la toute fin du XXe. Il faut continuer à faire le lien entre le passé et le présent. Quant à la mémoire de la Shoah autour de laquelle se sont reconstruites les valeurs de l’Europe, notre travail est là pour faire parler les descendants de survivants, afin qu’elle reste toujours vivante et actuelle.»

Il récite soudain son agenda: «Nous interviendrons auprès des élèves du Collège et École de commerce André-Chavanne du 27 janvier au 6 février. Et on organise une expo à l’Hôtel-de-Ville de Lausanne. Et… Je m’arrête là, ça fait beaucoup pour un article, non?» Il plisse les yeux et rigole. Avant de retourner à ses livres, à ses copies d’épreuves et à ses familles recomposées en Playmobil.