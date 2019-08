Serge Dal Busco demande au Ministère public d'accélérer

«Je n'ai commis aucune malhonnêteté.» Contacté par La Tribune de Genève, le ministre des infrastructures Serge Dal Busco refuse toujours d'expliquer les circonstances exactes entourant les 10 000 francs reçus de la part d'un groupe hôtelier pour sa campagne électorale de 2018. Mais il répond par écrit aux sollicitations du journal, car il sait que «les attentes sont grandes pour que j'apporte rapidement des réponses aux questions légitimes que se posent de nombreuses personnes».

Reprenant une argumentation déjà avancée publiquement ces derniers jours, le ministre se dit tout d'abord «sincèrement désolé de ne pas pouvoir répondre (...) dans l'immédiat (aux questions). Je suis en effet profondément respectueux des institutions, et cela implique que je livre en primeur toutes mes explications détaillées à la justice avant de pouvoir m'en ouvrir à la population.»

Serge Dal Busco ajoute: «Comprenant parfaitement l'impatience et l’incompréhension qui s'expriment, j'ai sollicité officiellement le Ministère public en vue d'avancer mon audition et me permettre ainsi de m'exprimer publiquement en toute transparence. Je m’engage à le faire aussitôt après.»

Il termine en regrettant «sincèrement d'avoir pu décevoir bon nombre de citoyennes et de citoyens. La situation actuelle me touche et me confronte aux valeurs éthiques que je porte. Mais je me sens serein pour la suite de la procédure, car je n'ai commis aucune malhonnêteté». Les questions posées par cette affaire restent nombreuses: quel était le but du don? Pourquoi avoir accepté le versement sur son compte? Pourquoi l'avoir rendu en septembre 2018, etc. Pour l'heure, ces interrogations restent sans réponses.