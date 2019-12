Sept idées pour fêter le réveillon à Genève

Vous n’avez pas loué de chalet à la montagne ni pris de billet d’avion pour les Bahamas. Et vous vous demandez où passer la Saint-Sylvestre à Genève. Voici une liste non exhaustive des soirées genevoises pour accueillir la nouvelle décennie en beauté.

Plein air

Comme à l’accoutumée, la Ville de Genève organise une grande fête sur le quai du Mont-Blanc, de 21h à 3h. La programmation, placée sous le signe de l’égalité et de la diversité, a été élaborée par un trio féminin. Trois scènes représenteront trois villes et donc trois ambiances. On dansera sur de l’afrobeat et de la house sur la scène Genève. Celle de Londres vibrera sur de la house et du gospel et pour finir, la Bruxelles proposera une ambiance trap et R’n’B. Des bars ainsi que des stands de nourriture régaleront les papilles des fêtards. À minuit, les feux d’artifice, offerts par le Grand Hotel Kempinski, marqueront le début de 2020.

Sur la plaine de Plainpalais, les amateurs de sensations fortes pourront profiter des attractions de Luna Park entre 14h et 3h.

Spectacles

Pour les férus de culture, il reste encore des places pour le concert de la Saint-Sylvestre du Grand Théâtre. La voix de la soprano suisse Regula Mühlemann, accompagnée par le Kammerorchester Basel (à 19h30, billets de 30 à 199 francs), vous fera commencer l’année du bon pied. Ceux qui désirent mettre de la magie dans leur soirée iront au Caustic Comedy Club (tarif unique de 55francs pour le spectacle et un buffet salé ou sucré) pour assister aux mystérieux tours de Julien Sonjon. Ce performeur mélangera magie, stand-up et improvisation lors de trois représentations à 18h, 20h30 et 22h30.

Le 31 décembre, c’est aussi la dernière de la Revue au Casino-Théâtre de Genève, à 21h. Il reste quelques billets pour rire des frasques de nos politiques genevois. Le cirque de Noël, sur la plaine de Plainpalais, propose une soirée spéciale pour le réveillon sous la forme d’un dîner-spectacle à 19h30 (165 francs par personne), suivi d’une animation disco sur la piste du cirque.

Solidarité

Pour un réveillon sous le signe de la solidarité, la Ville de Genève propose de se retrouver à la salle communale de Plainpalais dès 18h45, pour fêter jusqu’à 2h. Les personnes seules et démunies y trouveront chaleur et convivialité lors de cette fête ouverte à tous. Dans le même ordre d’idées, l’association Carrefour Rue organise dès 20h une soirée avec repas (le menu est une surprise), suivi d’un concert par un groupe de musique. Par ailleurs, une soirée dansante et un repas auront lieu dans les locaux de la Croix-Bleue dès 18h30.

L’association Nez Rouge cherche toujours des bénévoles pour ramener les fêtards à bon port le soir du 3 1décembre. Les inscriptions se font en ligne sur le site internet de l’association.

LGBT

La communauté LGBT aura l’occasion de se déhancher au Champmeslé, à Carouge, pour une soirée «Ladies» mais aussi au Café Nathan (entrée libre) et au Phare, avec DJ Lap aux platines. À la Fonderie Kugler, Genevagas punira les mauvais élèves lors d’une soirée «Teach Me!». «Décathlon de drags» au programme.

Bien-être

On pourra aussi se détendre afin de commencer la nouvelle décennie zen et relaxé. Aux Bains Bleus, il sera possible de barboter dans l’eau chaude de 20h à 1h, accompagné d’une flûte de champagne et de tacos (95 francs pour deux personnes) ou d’un plat de sushis (145 francs pour deux personnes).

Original

Pas envie d’être dehors bien que le spectacle des feux d’artifice vous titille? Vous pourrez passer la soirée bien au chaud sur le bateau «Cheese Boat», resté à quai, afin d’y déguster une fondue avec une assiette de charcuterie tout en admirant les feux depuis votre table (dès 19h, soirée à 150 francs par personne). Réservation conseillée.

Danser toute la nuit

Les danseurs invétérés ne seront pas en reste. La soirée techno/hardcore/rave du Zoo de l’Usine se terminera une fois le soleil levé (20francs). À l’Audio, le trio de DJ français Apollonia mettra le feu au dancefloor (40francs, 30francs avant minuit). Le Nouvel-An sera 100% local au Motel Campo avec de la house/disco. Au Bypass, la température risque d’être chaude avec la Playboy Party et ses DJ surprise, «une soirée aux thèmes chic, glamour, sensuelle, aphrodisiaque» (25francs avec une boisson).

Le Village du soir, à la Praille, annonce de son côté une soirée «Marvellous Jungle’s Eve» pour un changement «de décennie dans une ambiance féerique et merveilleuse» (20 francs avant minuit, 30 francs après). Enfin, cotillons et tenue correcte exigée seront les maîtres mots de la soirée «Happy New Year» au Petit Palace (25 francs).

Le 1er janvier dans les communes

Les communes du canton ne fêtent pas le réveillon. Cependant, le 1er janvier 2020, Chêne-Bougeries organise un concert de l’an à 17h avec l’orchestre Buissonnier (salle communale J.J. Gautier, 20-25 francs le billet).

On pourra prendre l’apéro à Genthod dès 18h (au foyer du Centre communal), puis aller à Versoix, qui invite ses habitants à partager une soupe entre 17h et 21h (salle Lachenal).

V.G.