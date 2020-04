Sept douanes restent ouvertes

Seuls sept point de passage demeurent ouverts durant le long week-end pascal. Les autorités cantonales et l'administration fédérale des douanes ont décidé de fermer jusqu'à mardi matin les douanes de Mon-Idée, sur la commune de Thônex, et celle de Veyrier. Le passage de la frontière est concentré sur les axes les plus utilisés. Les douanes ouvertes sont celles de Ferney-Voltaire, de Meyrin à la hauteur du CERN, de Perly, de Bardonnex à proximité du noeud autoroutier, de Thônex-Vallard au début de l'autoroute blanche qui file vers la Vallée de l'Arve et l'Italie, de Moillesulaz - très fréquentée ce vendredi soir - ainsi que celle d'Anières, sur la route de Thonon. Le passage de la frontière est aussi possible en transports publics depuis ou vers la gare d'Annemasse ainsi qu'en empruntant la ligne de tram 17. Les passagers voyageant au moyen du Léman Express ou du tram sont systématiquement contrôlés.