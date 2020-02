Le sentier du Rhône avance en décor sinistré

Sous les chaussures de marche, le cheminement ressemble un peu à un parcours vita au bord du fleuve. C’est propre, c’est lisse, c’est soigné. On pourrait presque tenter l’aventure en se déchaussant comme le font les baigneurs en été.

Entretien naturel: des milliers de promeneurs, joggeurs et propriétaires de chiens empruntent chaque jour de beau temps le sentier de la Promenade du prieuré de Saint-Jean. Ce samedi, le défilé est ininterrompu au pied des falaises. En longeant le fameux parc aux hippopotames, le regard est happé par un chantier à l’arrêt depuis des lustres.

Des gros clous

Il vient de perdre une paroi entière, couchée par le souffle récent de la tempétueuse Ciara. Le bois pourrissait en maints endroits, il n’a pas résisté. Des clous de bonne taille, rouillés de la tête à la pointe, sortent des planches. Leur simple vue donne envie de courir à la plus proche permanence médicale faire son rappel contre le tétanos.

A deux mètres, des enfants jouent sur les balançoires. On ne va pas peindre le diable sur la muraille effondrée, mais le voisinage interpelle quand même. D’autant que ce décor en ruine ne date pas de l’hiver. Il les collectionne au contraire. Jadis – on ne sait plus quand -, il s’est monté en urgence. Chutes d’arbres et de falaise. On a palissadé le secteur avec de la tôle, côté chemin; on a complété avec des cloisons en bois qui n’ont pas résisté aux intrusions multiples. Ici, un arrachage, là un départ de feu.

Latrine à ciel ouvert

A l’intérieur du périmètre, une latrine à ciel ouvert. Mélange de déjections humaines et canines. On les sentait, maintenant on les voit. Comme les rubans de signalisation et les panneaux d’avertissement plantés dans ce no man’s land qui fut, avant-hier, sous la responsabilité conjointe d’au moins trois services municipaux: Logistique et manifestation, Espaces verts, Petite enfance.

Les balayeurs professionnels assurant le gardiennage des hippopotames, assurent que leur zone d’attribution ne va pas jusqu’à ce chantier sans fin, transformé en déchetterie. «Genève, ville propre», d’accord, mais sans pousser le zèle jusqu’aux rives, qui n’appartiennent pas à la voirie dans ses missions d’entretien, du moins de ce côté-là du fleuve.

Aspérités dangereuses

Reste que ce pas-de-porte du sentier le plus fréquenté de la rive droite appartient à tout le monde, été comme hiver. Comme carte de visite bucolique, on peut souhaiter mieux, en effet. La tôle, déjà évoquée, a elle aussi pris des coups. Les colères de la nuit lui confèrent un drôle de relief. Il n’a rien d’amical. Pour preuve, ces cloisons désolidarisées aux aspérités saillantes comme une trancheuse de charcuterie. On court les bras le long du corps.

Un peu plus loin, sur les flancs instables des falaises, du mobilier troglodyte dégringole à fleur de roche. Matelas, coussins éventrés, vêtements déchirés. La végétation hivernale ne cache rien. Cette literie du pauvre prend la pluie depuis des années. Elle attend la venue de nettoyeurs-grimpeurs pour disparaître enfin du paysage.

Bancs pour chiens

Quant aux bancs métalliques à six places qui bordent le chemin, entre le pont Sous-Terre et celui, ferroviaire, de la Jonction, ils donnent à l’ensemble sa touche finale. Leur structure mitée n’encourage pas la station assise. Les bancs cabossés de partout s’enfoncent sur eux-mêmes et servent d’estrade aux chiens de petite taille. Concours d’agility dans un décor sinistré.