Sécurité renforcée pour la venue d’Erdogan à Genève

Plus de 2000 personnes sont attendues en début de semaine prochaine à Genève au Palais des Nations. Et parmi elles, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Son pays est en effet l’un des organisateurs – avec le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), la Suisse, le Costa Rica, l’Éthiopie, l’Allemagne et le Pakistan – du premier Forum mondial sur les réfugiés, qui se tiendra mardi 17 et mercredi 18 décembre.

Quand les Kurdes manifestent

La sécurité sera évidemment renforcée pour cet événement exceptionnel, auquel prendront part plusieurs chefs d’État ainsi qu’une centaine de ministres. Car cette réunion intervient alors que ces derniers mois, les Kurdes ont manifesté à plusieurs reprises à Genève pour dénoncer la politique d’invasion menée par Erdogan dans le nord de la Syrie.

Ce fut notamment le cas le 19 octobre, où un millier de personnes ont défilé du square Chantepoulet au Palais des Nations, ou encore le 6 décembre. Par ailleurs, le 30 octobre, une dizaine de Kurdes de Suisse s’étaient enchaînés aux grilles du Palais des Nations. Et le 23 octobre au matin, un Kurde syrien s’est immolé par le feu devant le siège du HCR, situé près des Nations Unies.

Un quartier sous haute surveillance

Le quartier des Nations, logiquement, sera placé sous haute surveillance. D’autant qu’il abrite également la Mission permanente de la Turquie auprès de l’ONU. Mais, invoquant des raisons de sécurité, l’état-major de la police genevoise ne divulgue que des bribes d’informations. Ainsi, on ne saura pas, par exemple, si des renforts d’autres cantons ont été sollicités.

«Ce type d'événement nécessite la mise en place d'un dispositif exclusivement dédié à cette venue. Les mesures et donc le dispositif qui leur est lié sont élaborés sur la base des informations et recommandations fournies par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ainsi que par le Service fédéral de sécurité (SFS) et la police genevoise se conforme à ces exigences. La réussite de ce type de mission reposant, entre autres, sur la discrétion absolue en lien avec le dispositif mis en place, ni madame la commandante ni un autre membre de son état-major ne pourront vous fournir plus de détails», nous a ainsi répondu le service de presse.

Hélicoptères de l'armée et espace aérien restreint

On sait néanmoins que des hélicoptères des Forces aériennes suisses ont été mis à la disposition de la police genevoise durant le forum. De son côté, le Conseil fédéral a approuvé une restriction temporaire de l’espace aérien genevois les 17 et 18 décembre. La mesure, qui ne concerne que les avions de tourisme et les hélicoptères, prendra effet mardi à 8h et se terminera mercredi à 20h. Elle se limitera à une zone centrée sur la place des Nations.

Quant au président Erdogan, il se murmure qu’il arrivera déjà lundi soir à Genève.