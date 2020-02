Pour savoir quels événements sont maintenus ou annulés

– Grand Théâtre: opéra maintenu, mais 1000 personnes seulement Le Grand Théâtre de Genève annonce le maintien de la production de l’opéra Les Huguenots ce vendredi soir. Le bâtiment accueillera 1000 personnes en tout. Cette décision émane de l’autorité de tutelle du Grand Théâtre, la Ville de Genève.

– A Genève, Les Saturnales sont annulées La célèbre soirée des étudiants en médecine qui devait se tenir le jeudi 5 mars au Palladium a été annulée.

– A Nyon, Les Hivernales maintenues Après l’évaluation des risques avec les autorités de Nyon, la décision de maintenir la manifestation a été prise. Le public est encouragé à observer les règles d’hygiène émises par l’Office fédérale de la santé publique. Le festival Les Hivernales se déroulera donc jusqu’à son terme prévu ce dimanche 1er mars.

– Le concert de Chick Corea, ce soir, aura bien lieu Contrairement à ce que nous avons annoncé précédemment, le concert de Chick Corea au Victoria Hall ce soir à 20h30 est maintenu. Seules les places en 2e galerie et l'amphithéâtre de la 1ere galerie seront fermées, afin de ne pas dépasser le quota de 1000 spectateurs fixé par le Conseil fédéral. Les 250 personnes concernées par cette fermeture ont été avertis, et seront évidemment remboursés.

– Tous les matchs de la Swiss football League de ce week-end sont reportés

La Swiss Football League (SFL) réagit à l’ordre du Conseil fédéral et renvoie tous les matches de la 24e journée de Raiffeisen Super League et de Brack.ch Challenge League de ce week-end à une date ultérieure encore à définir.

Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi, le Conseil fédéral a informé le public que désormais tous les événements impliquant plus de 1000 personnes seront interdits jusqu’au 15 mars 2020 au moins. La SFL fait preuve de compréhension pour cette interdiction et renvoie toutes les rencontres de la 24e journée. Les 5 matches de Raiffeisen Super League et de Brack.ch Challenge League, prévus de vendredi à dimanche, sont ainsi reportés à une date ultérieure encore à définir.

La SFL informera sur le déroulement futur du championnat au cours de la semaine prochaine en étroite collaboration avec les autorités et les clubs. En raison des délais très courts et pour poursuivre la compétition dans un cadre régulier, des matches sans spectateurs (à huis clos) devront être envisagés. Simultanément, les intérêts économiques des clubs doivent aussi être pris en compte dans les discussions lors de l’élaboration des scénarios possibles. Ce n’est qu’après cette décision que la SFL pourra déterminer des dates pour la reprogrammation des matches de la 24e journée.

– Le spectacle de Marina Rollman annulé

Suite à la décision du Conseil Fédéral d'interdire jusqu'au 15 mars les manifestations de plus de 1000 personnes, nous sommes dans le regret de reporter le spectacle de Marina Rollman prévu ce soir au Théâtre du Léman à Genève.

Les billets restent valables pour la nouvelle date du spectacle. Celle-ci sera annoncée au plus vite, dès que l'interdiction sera levée. En cas de besoin, les billets peuvent être remboursés aux différents points de vente.

– La prière du vendredi annulée à la mosquée

Dans un tweet et sur un document affiché sur la porte de la mosquée du Petit-Saconnex, les fidèles sont informés que la prière de ce vendredi est annulée. Les cinq prières quotidiennes sont maintenues jusqu'à nouvel ordre.

– Match GE/Servette-LHC à huis-clos

Le derby entre LHC et GE/Servette, prévu ce vendredi soir aux Vernets, se jouera dans une patinoire vide. Suite à l’annonce du Conseil Fédéral ce matin (interdiction de toutes les manifestations rassemblant plus de 1000 personnes), la Ligue de hockey sur glace a pris la décision d’imposer le huis clos pour tous les matchs de National League ce week-end.

Ainsi, la rencontre entre le GSHC et le LHC de ce soir se jouera sans public. Une réunion aura lieu lundi avec la Ligue et les dirigeants des clubs afin de prendre une décision pour la suite de la saison. Le Conseil Fédéral a instauré cette mesure jusqu’au 14 mars. Le club des Vernets indique que toutes les personnes qui ont acheté des billets pour le match de ce soir seront automatiquement remboursées dans les prochains jours. Le pub (500 places) de la patinoire est lui, ouvert et que le match sera diffusé sur les écrans géants.

– La messe historique à la cathédrale Saint-Pierre est reportée

Les catholiques devaient célébrer ce samedi une messe au sein du bâtiment protestant pour la première fois depuis cinq cents ans. L'événement est reporté à cause du coronavirus.

– Le Salon de l'auto est annulé

Pour endiguer la propagation du coronavirus, le Conseil fédéral, réuni en séance extraordinaire vendredi matin, a décidé d’interdire les manifestations publiques et privées réunissant plus de 1000 personnes. Cette interdiction entre en vigueur immédiatement. Le Salon de l'auto (Geneva International Motor Show: Gims) est donc annulé. Les billets achetés seront cependant remboursés.

– Le salon Watches and Wonders Geneva est annulé

Le salon horloger Watches & Wonders Geneva (ex-SIHH) annule son édition 2020, qui était prévue du 25 au 29 avril, en raison de la propagation du coronavirus, indique jeudi la Fondation de la Haute Horlogerie (FHH), organisatrice de la manifestation.

– Annulation de la conférence de presse de l'AMAG Petit-Lancy

Compte tenu de la situation actuelle et de la propagation du coronavirus, le Conseil fédéral qualifie la situation en Suisse de "situation particulière" au sens de la loi sur les épidémies. Elle interdit les grandes manifestations de plus de 1000 personnes. Cette interdiction entre en vigueur immédiatement et restera en vigueur au moins jusqu'au 15 mars 2020. Cette mesure vise à endiguer la propagation du coronavirus en Suisse.

Par mesure de sécurité supplémentaire, l'AMAG a décidé d'annuler la conférence de presse prévue à l'AMAG Petit-Lancy le jeudi 5 mars 2020.