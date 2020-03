Comment sauver les petits cours d’eau et les poissons

Année après année, certains cours d’eau genevois se retrouvent à sec en été, au détriment des poissons, batraciens et oiseaux d’eau qui en dépendent. Sans parler de la pollution et des obstacles à la migration des poissons comme les barrages. Alors que l’ouverture annuelle de la pêche en rivière a lieu samedi à l’étang de Richelien, à Versoix, la Fédération des sociétés de pêche genevoises (FSPG) craint pour l’avenir de ce loisir. À l’heure où son président passe la main (lire ci-dessous), elle lance une pétition et propose une série de mesures pour sauver les rivières.

Pomper dans les nappes

La plus radicale consisterait, dès l’été 2020, à soutenir activement les débits d’étiage des rivières les plus menacées, notamment l’Aire et la Drize, pour y assurer un minimum d’eau. Comment? «On pourrait par exemple pomper de l’eau dans les nappes phréatiques pour l’injecter dans les cours d’eau aux moments les plus critiques, suggère le président sortant de la FSPG, Christophe Ebener. Il ne s’agirait pas forcément de remettre en eau tout le tracé des rivières, mais au moins de garantir des zones de refuge pour les poissons.»

À l’État, on privilégie pour l’instant d’autres solutions. «Nous préférons miser sur une gestion la plus naturelle et durable possible des rivières, plutôt que de les alimenter artificiellement en eau, ce qui occasionne des coûts supplémentaires, réagit Gilles Mulhauser, directeur général de l’Office cantonal de l’eau. Nous essayons de nous coordonner avec nos homologues français pour limiter les prélèvements d’eau en tête de bassin.»

Nous voulons redonner le goût de la pêche aux Genevois Daniel Jimeno, nouveau président de la FSPG

Mais cela traîne, déplorent les pêcheurs. «Je comprends qu’ils réfléchissent à ce qu’on peut faire de notre côté de la frontière, confie le haut fonctionnaire. La Communauté de communes du Pays de Gex, qui vient justement d’achever une étude à ce propos, nous a dit que les chiffres des pompages à la source effectués par les terrains de golf et les manèges équestres ne sont pas communicables en l’état. Nous pourrions éventuellement tenter l’expérience de prélever de l’eau dans les nappes pour soutenir les cours d’eau en période d’étiage, mais il y aurait beaucoup de questions techniques, financières et juridiques à régler.» Sur le plan financier, la FSPG a son idée: pourquoi ne pas envoyer la facture aux terrains de golf et aux communes françaises qui captent l’eau de source des rivières?

Une autre proposition de la FSPG serait d’ouvrir la pêche toute l’année dans l’Aire. Selon les pêcheurs, il n’y a plus de raisons de l’y interdire en hiver pour protéger la reproduction des truites qui, de toute manière, ont déjà déserté ce cours d’eau à la température trop chaude pour elles. «Le Département du territoire y est très favorable, assure Alexandre Wisard, directeur du Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche. Nous avons pris contact avec l’Office fédéral de l’environnement, qui nous a encouragés à déposer un dossier. Malgré la renaturation qui a été réalisée, le fonctionnement biologique de l’Aire est très dégradé, et son eau de mauvaise qualité.»

En revanche, Alexandre Wisard ne voit pas d’un très bon œil l’idée d’une fenêtre de capture protégeant les plus grandes truites dans l’Allondon et la Versoix, afin de favoriser la reproduction des souches sauvages: «Je ne suis pas convaincu que les truites les plus âgées soient les meilleures reproductrices. Pour moi, cette mesure est une sorte de no-kill déguisé (ndlr: pratique interdite en Suisse), puisque les pêcheurs pourraient capturer les gros poissons mais seraient obligés de les relâcher.»

Préserver un loisir social

Pêcheurs et État tirent en tout cas à la même corde pour préserver cette activité. «Il est important de garder une pêche sociale et durable à Genève, estime Alexandre Wisard. C’est un loisir populaire et sain pour l’équilibre mental. Pêcher, cela détend dans un monde stressé.» Le nouveau président de la FSPG, Daniel Jimeno, abonde: «Nous voulons redonner le goût de la pêche pour que les gens n’aillent plus la pratiquer à l’étranger, où les conditions sont meilleures. Et puis les pêcheurs sont des sentinelles qui veillent à l’état des cours d’eau.»