À Satigny, deux groupes défient le puissant PLR

Le Parti libéral-radical (PLR) avait placé des bottes de paille à l’entrée du village pour sa campagne électorale. On leur a bouté le feu en pleine nuit. Signe d’une campagne enflammée? Pas forcément. À Satigny, on préfère y voir une mauvaise blague de gamins. Et matière à quolibet: «le PLR, un feu de paille». On ne persifle que les puissants. Et ici, le PLR en est. Certes, il a perdu de sa superbe et ne détient plus la majorité absolue depuis les dernières élections. Mais avec neuf sièges sur dix-neuf au Municipal et deux à l’Exécutif, il reste archidominant.

Deux groupes vont tenter de lui tailler des croupières. L’Alternative, d'abord, qui joue les trouble-fêtes depuis une vingtaine d’années et dispose de quatre sièges au Municipal. Elle présente un profil vert, avec des indépendants. Pour l’Exécutif, elle lance Willy Cretegny, le viticulteur de tous les combats, profilé sur le thème de la croissance maîtrisée.

Deuxième challenger: Assemblage. Cette liste, créée récemment, rassemble des Vert’libéraux et des démocrates-chrétiens. Pour ces derniers, c’est presque une infidélité au PLR. Car le PDC, par le passé, a parfois fait alliance avec son cousin. Mais pas en 2015, quand il s’est fait piquer son siège à l’Exécutif par… le PLR. Assemblage, c’est la solution «centre droit avec des préoccupations écologiques», comme le décrit Anne Penet, qui se lance pour le Conseil administratif avec son collègue Juan Carlos Gomez Lobo. À noter que l’UDC présente une liste, mais que pour le Municipal.

Le PLR ne désespère pas de conserver ses deux sièges à l’Exécutif. Anne Revaclier repart pour un tour, en compagnie d’Anne-Marie Treleani, et peut mettre en avant son bilan.

La question pour Satigny, qui va bientôt compter 5000 habitants, est de savoir comment accompagner sa croissance, et comment gérer le trafic qui la traverse. Un débat est d’ailleurs organisé ce soir sur ce thème.