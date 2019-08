Sans soutien politique, les initiatives anti-Maudet échouent

Les initiatives demandant la destitution de Pierre Maudet ont échoué. «Nous avons recueillis 1200 signatures pour la législative nominale; 1100 pour la constitutionnelle inscrivant le principe dans la Constitution», explique le président du comité d'initiative, l'ex-député PS Roger Deneys.

Il poursuit l'analyse: «Si nous avons reçu des centaines d'enveloppes avec des signatures, jusqu'à aujourd'hui, elles étaient souvent signées par une ou deux personnes, prêtes à payer un franc pour renvoyer leurs signatures, ce qui est, quand même, remarquable. Mais, à l'exception du PS, nous n'avons pas reçu de signatures récoltées par les partis Verts et Solidarités sur les stands. Comme du côté du comité d'initiative, nous n'avions ni les moyens ni les disponibilités ni les forces pour monter nos propres stands de récolte, le résultat final est sans appel...»

Roger Deneys met aussi en cause le calendrier choisi par son équipe: «Alors qu'on espérait lancer les initiatives en janvier, nous les avons lancées fin avril... avant les votations de mai qui ont beaucoup mobilisé les partis (RFFA, CPEG)... mais les ont – et je le comprends parfaitement – épuisé au niveau de l'énergie militante (...) et ensuite c'était les vacances d'été... sans stands ni rien...

C'est fin d’avril, avec un petit groupe, que le socialiste lançait ses deux textes. Le premier, intitulé «Non à la corruption et au mensonge, oui à un pouvoir politique et judiciaire exemplaire», propose d’introduire dans la Constitution la possibilité de destituer un magistrat (conseiller d’État, procureur général ou Conseil d’État in corpore), «s’il se trouve dans l’incapacité durable d’exercer son mandat ou a enfreint gravement les devoirs de son mandat ou porté gravement atteinte à la dignité de son mandat, intentionnellement ou par négligence». La condamnation à une infraction pénale «dont la nature ou la gravité sont incompatibles avec l’exercice de son mandat» serait aussi considérée comme un juste motif d’exclusion. Le texte précise que «la destitution nominale d’un membre du Conseil d’État ou du pouvoir judiciaire supprime tout droit à l’octroi d’une indemnité ou retraite».

Le second texte applique la norme légale en demandant la destitution immédiate du conseiller d’État Pierre Maudet «en raison des graves atteintes qu’il a portées à la dignité de son mandat».