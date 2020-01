Quand Sandrine Salerno s'insurge un peu vite d'un panneau féminisé vandalisé

N'apprend-on pas aux enfants de tourner sept fois leur langue dans leur bouche avant de parler? C'est peut-être ce qu'il faut retenir de ce récit.

Ce samedi, il est 16h41 lorsque la maire de la Ville de Genève, Sandrine Salerno prend sa plume sur Facebook pour s'insurger de la destruction de l'un des nouveaux panneaux de signalisation féminisés, une démarche qu'a portée la magistrate socialiste (lire aussi: «La Ville place des femmes sur les panneaux de signalisation»). Elle écrit alors: «Panneau vandalisé... visiblement c'est trop demander à certaines personnes d'accepter le changement d'un pictogramme sur un panneau de signalétique. Et après, on viendra m'expliquer que les enjeux de visibilité des femmes sur l'espace public est une problématique dérisoire!!»

Sauf que, la conseillère administrative aurait peut-être dû réfréner son élan avant de propager une information... erronée. Puisque que le malheureux panneau n'aura pas été victime de vandalisme, mais bel et bien d'un banal accident de la route, comme nous le confirme l'un des porte-paroles de la police genevoise, Alexandra Brahier. «Ce vendredi 17 janvier vers 22h50, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule et est parti en embardée en bas de la rue Voltaire au croisement de la rue Malatrex.» Depuis, Sandrine Salerno a effacé sa publication.

Si c'était à refaire, je le referai

Contactée, Sandrine Salerno reconnaît une publication un peu hâtive, mais l'ayant supprimée dès la confirmation qu'il s'agissait d'un accident. Au-delà de cette histoire anecdotique, la socialiste souligne l'ampleur en termes de réactions que ce changement de signalétique a provoqué. «Même si j'ai essuyé de nombreuses attaques personnelles violentes, si c'était à refaire, je le referai!, assume l'édile. Nous n'avons jamais eu autant de réactions, cela prouve bien que nous avons touché un sujet sensible et que le débat sur ces questions ont un sens. Un sujet qui clive mais ne sort pas de nulle part puisque cette démarche fait partie d'un projet visant à lutter contre le sexisme et améliorer la place des femmes dans l'espace public. Ce projet a été voté par tous les partis en 2019 à l'exception de l'UDC et du PLR. Je n'ai pas été élue pour me faire prendre en photo en tête des cortèges.»

La maire de la Ville de Genève reconnaît qu'il s'agit-là d'un sujet «clivant», mais qui génère un débat «très sain». Et conclut «sans misérabilisme», dit-elle: «Je constate un lâcher prise sur Internet à mon encontre que je ne retrouve pas à l'encontre des hommes».