Sami Kanaan garde la Culture, Alfonso Gomez reprend les Finances

Un mois après le second tour des élections municipales, les nouveaux élus au Conseil administratif de la Ville de Genève ont dévoilé lundi la répartition des départements en vue de la prochaine législature, qui débute le 1er juin. «Vu le contexte actuel, nous avons essayé de l'annoncer au plus vite, afin que l'administration puisse se préparer», déclare Sami Kanaan, l'unique magistrat sortant.

Alors que certains le voyaient reprendre le Département des finances de sa collègue Sandrine Salerno, le socialiste effectuera finalement un troisième mandat à la tête de la Culture. «Je n'ai jamais caché que le changement pouvait être une option, mais je me réjouis d’y rester et d’inaugurer la nouvelle Comédie», dit-il. Comprendre par là que l'on ne s'est visiblement pas bousculé au portillon pour reprendre ce département «mammouth», concentrant à lui seul un tiers des subventions octroyées par la Ville. Sami Kanaan aura également la charge de la transition numérique de l'administration.

«Discussions sereines»

Rattaché à la Culture depuis 2007, le Service des sports retourne lui au sein du Département de la sécurité. C'est Marie Barbey-Chappuis qui le dirigera. Elle reprend ainsi le dicastère de son collègue PDC Guillaume Barazzone, qui ne se représentait pas. À elle la concrétisation du plan d'investissement de 300 millions de francs d'ici 2030 pour les infrastructures sportives.

Seule élue de droite du collège, Marie Barbey-Chappuis reconnaît qu'elle n'était pas en mesure de «dicter [s]es demandes». Mais elle se félicite des discussions «sereines» qui ont eu lieu – aucun vote n'a été nécessaire – et se dit «heureuse» de ce «beau département» doté de fonctions régaliennes. «Je pourrai y mener une politique de centre droit qui trouvera une majorité, tant au Conseil administratif qu'au Conseil municipal», note-t-elle. Une latitude dont elle n'aurait sans doute pas pu bénéficier dans d'autres départements, à l'instar des Finances.

Frédérique Perler à l'Aménagement

Forts d'un score historique lors des élections (deux élus à l'Exécutif, dix de plus au Municipal), les Verts ont revendiqué le pilotage la transition écologique. Restait à savoir qui de Frédérique Perler ou d'Alfonso Gomez hériterait du très convoité Département de l'aménagement et des constructions, «le seul où les Verts peuvent vraiment changer la vie des gens», dixit Frédérique Perler. Et à ce petit jeu, c'est la députée qui l'a emporté. Le fait qu'elle ait été légèrement mieux élue que le conseiller municipal a sans doute pesé.

Alfonso Gomez s'occupera, pour sa part, des Finances et du Logement. Pas un non-sens dans la mesure où ce dernier veillait jusqu'alors sur les finances du Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre. Trésorier de l'Asloca Genève, il lui incombera de finaliser la réforme de la Gérance immobilière municipale.

Changement notable: Alfonso Gomez est en outre parvenu à arracher le Service des espaces verts. Lors des polémiques sur les abattages d'arbres l'an dernier, le conseiller municipal a été le fer de lance de l'instauration d'un moratoire. «La priorité doit être mise sur le développement de la nature en Ville. L'objectif est d'arriver au moins à 30% de couverture arborée d'ici à 2030», rappelle-t-il. Ce département devient donc celui des «Finances, de l'Environnement et du Logement».

Christina Kitsos remplace Esther Alder

Enfin, Christina Kitsos obtient le Département de la cohésion sociale et de la solidarité. «C'était mon choix. Je compte sur le nouveau Conseil administratif pour qu'il mette les moyens nécessaires au vu du contexte actuel», réagit la socialiste, évoquant notamment l'afflux massif de personnes précarisées à la distribution de denrées alimentaires ce week-end. Les manifestations à succès «La Ville est à vous» tombent également dans son escarcelle.

C'est Sami Kanaan qui sera, durant un an, le premier maire de cette nouvelle législature. Une fonction que le socialiste, par ailleurs responsable de la Genève internationale au sein de l'Exécutif, a déjà occupé à deux reprises.