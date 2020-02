Un samedi soir d’hiver animé comme en plein été

Une nuit à température printanière et tous les gens sont dehors. Puis dedans, puis à nouveau dehors, au gré d’une très riche affiche nocturne. Elle est festivalière aux abords de la caserne des Vernets et du Grand Théâtre, Antigel en profitant pour enregistrer ses dernières soirées à guichets fermés d’une édition d’exception. Elle est plus prévisible, mais pas moins courue, dans le périmètre des clubs à l’année du centre-ville.

Partout des queues qui se forment et s’allongent, à mesure que l’on s’approche de minuit. La plus spectaculaire est sur François-Dussaud. Le Grand Central fait plus fort encore que le Genève-Servette: ses supporters arrivent à pied de la rue de l’École de médecine comme de la route des Acacias.

On marche et on pédale

Transhumance douce. C’est ce qui frappe et qui s’entend. Pas de moteur pétaradant, on marche et on pédale pour aller danser. Des centaines de personnes traversent l’Arve en franchissant le pont Wilsdorf. Elles vont toutes encaserner une dernière fois leur plaisir d’être ensemble jusqu’à l’aube. La rouge façade a de l’allure. Elle restera dans les mémoires culturelles, davantage que les levers de drapeau et les Super Puma.

Deux oreilles pour l’extravagance

Le rouge tauromachique balafre également le bâtiment lyrique de la place Neuve. L’opéra s’est transformé en «maison de l’extravagance». Il fallait réserver, c’est complet. Divas et divos du voguing s’affrontent au foyer dans une ambiance de feu. Les participants plus âgés quittent les lieux avant 1h du matin.

Ils franchissent le parvis d’une démarche énergique, le regard allumé. Des têtes d’abonnés rajeunis, sans livret sous le bras, sans échanger sur Mozart ou Wagner. «On a vu des choses surprenantes dans les secret rooms», glisse une dame comblée, découvrant sur le tard les charmes de la performance artistique à jauge limitée.

Apéro géant

La jauge festive est sans limite sur la plaine de Plainpalais. Le mobilier qui voisine le parc de jeux pour enfants sert de support à l’apéro géant qui s’improvise dès 22h. Des petits groupes de 10 à 20 personnes qui finissent par en faire 300 au plus fort de cette entrée collective dans la nuit. Les plus pressés rejoignent la queue – encore une – qui s’est formée devant le Moulin Rouge donnant sur l’avenue du Mail.

Au même moment, une musique latino résonne au pied du palais Eynard dans le parc des Bastions. Le son est généreux, il s’entend comme une tranche de Fête de la musique délocalisée en hiver.

Place à la testostérone

Le son est moins clair, dans sa ligne mélodique, sur la place de la Fusterie. Partition de testostérone. Les rendez-vous, ici, sont plus claniques, plus masculins aussi. Les garçons sont majoritaires, ils forment des équipes qui ne se mélangent pas. Le sentiment de traverser un vestiaire à ciel ouvert, devant un temple pour le coup incongru, même s’il est chez lui, pas totalement raccord avec la compétition à venir.

Pour retrouver un peu de mixité, il faut se transporter jusqu’au passage Malbuisson. La boîte de nuit de l’hypercentre attire un public très jeune mais aguerri, collectionnant chaque week-end les aubes sur le pavé, l’animant aussi, avec des chorégraphies tardives arbitrées par la police.

Elle tourne, cette même police, assurant des passages sans s’arrêter dans un quartier qu’elle connaît bien. Dispositifs mobiles si l’on veut, destinés à prévenir les sorties de boîtes musclées. «Il n’y a pas eu durant ce week-end de bagarre significative nécessitant l’intervention des forces de l’ordre», répond l’officier de presse de la police genevoise, Jean-Philippe Brandt, pas trop surpris par la question dominicale.

Une armée de nostalgiques

Un dernier chiffre pour finir. Celui des organisateurs du Festival Antigel. Ils dénombrent 20 000 personnes en quatre week-ends d’occupation de la caserne des Vernets, «un public intergénérationnel, inclusif et plus mixte que d’habitude».

C’est surtout beaucoup plus que lors des ultimes portes ouvertes, organisées en juillet dernier dans cet ancien établissement militaire. Sa démolition à venir va, pour le coup, grossir les rangs, jusqu’ici clairsemés, des nostalgiques.