Le Samedi du partage, c’est aujourd’hui

L’action a déjà commencé hier. Ce samedi, pour la deuxième fois de l’année, les Genevois sont appelés à faire preuve de solidarité et de générosité envers les plus démunis. En mai dernier, quelque 148 tonnes de nourriture et près de 425 kilos de produits d’hygiène avaient été récoltés. Le record sera-t-il battu ce week-end?

Le Samedi du partage, lancé en 1993 par l'Hospice général, a rencontré un vif succès dès ses débuts. Depuis, cet événement n’a cessé de grandir pour atteindre 90 magasins participants ce week-end. Dernière nouveauté en date: Lidl rejoint, pour la première fois, la liste des magasins prenant part à l’action. Les partenaires les plus connus sont, bien évidemment, la Coop et la Migros. Mais Aligro, Aldi, Manor, Pouly et la Ferme de Budé, entre autres, y participent aussi.

Les bénévoles distribuent, durant toute la journée, des cabas estampillés de pictogrammes représentant les produits les plus recherchés. Des conserves, pâtes, céréales, café, thé, confitures, légumineuses, huile, vinaigre, sucre et farine pour les denrées alimentaires. Pour les produits d’hygiène, les savons liquides, rasoirs jetables ainsi que les articles destinés aux bébés sont aussi fortement recherchés. Toutes les marchandise seront ensuite redistribuées à une cinquantaine d’associations caritatives.

11600 bénéficiaires

La Journée du partage n’existerait pas sans l’engagement de plusieurs centaines de bénévoles. Les nouveaux sont pris en charge par des jeunes d’Espace Entreprise. «Ils sont issus de divers horizons», indique Anne Turrettini, présidente de l’association. Certains viennent du secteur bancaire, des multinationales, de régies ou encore d’associations, clubs et écoles. Et ce n’est pas de trop car, à Genève, près de 11600 personnes se trouvent en situation de difficulté et vont pouvoir bénéficier des dons. Toute personne désirant offrir de son temps pour cette action peut s’inscrire sur le site internet du Samedi du partage.