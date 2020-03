Des salons genevois menacent de mettre les prostituées à la rue

Le Conseil d'Etat l'a annoncé lundi matin en conférence de presse, les activités de prostitution sont désormais suspendues à Genève à cause de la pandémie de coronavirus.

Dimanche, le Venusia, le célèbre salon érotique genevois avait déjà fermé ses portes et ce, pour une durée indéterminée. Sa patronne, Lisa Ceszkowski, l'avait annoncé sur les réseaux sociaux: «La situation sanitaire étant celle que vous connaissez, et prenant les devants afin de vous protéger ainsi que nos collaboratrices, nous avons décidé de fermer l'établissement dès dimanche 15 mars à 9h00 et ce jusqu'à nouvel avis.»

«La décision de Madame Lisa était compliquée mais responsable et exemplaire. C'était nécessaire pour notre santé, car le risque d'attraper le coronavirus était très important, assure Salomé, qui travaille au Vénusia. Pas de travail signifie pas de revenu, souligne, toutefois, cette indépendante.»

«Inaction du Conseil d'État»

Dimanche, la patronne du plus grand «sex-center» de Suisse romande se disait «surprise et scandalisée de l'inaction du Conseil d'État dans (son) domaine. Nous déplorons cette Genferei et décidons donc de prendre les devants, même si ce n'est pas de gaieté de cœur. La période est difficile pour tous et nous exhortons chacun à suivre les comportements demandés par les autorités sanitaires pour permettre le ralentissement de la diffusion de la maladie», expliquait-t-elle.

Menace pour les prostituées

L'association genevoise de défense des intérêts des prostituées Aspasie s'attendait à cette décision cantonale. Isabelle Boillat s'inquiète toutefois des conséquences pour les travailleuses du sexe (TdS). «Les salons sont non seulement un lieu de travail, mais aussi, souvent, leur seul lieu de vie. Or, des gérant.es de salon les menacent de les jeter à la rue dès ce soir, ce qui aurait bien sûr des conséquences désastreuses pour elles. Cela est tout à fait inacceptable, et nous nous efforçons de contacter ces gérant.es afin qu’il fasse preuve de raison et de solidarité. Malheureusement nous sommes peu entendus. Nous sommes donc extrêmement inquiets pour la suite et allons continuer de nous battre sans compter pour l’intérêt des TdS.»