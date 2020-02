Le Salon des inventions reporté pour cause de coronavirus

Les organisateurs de la 48e édition du Salon des inventions viennent d'annoncer ce lundi le report de la manifestation. Ce dernier se tiendra désormais toujours à Palexpo, mais du 16 au 20 septembre 2020. Par ailleurs, le Salon du climat, invité du Salon des inventions, est également reporté aux mêmes dates.

Les organisateurs motivent ce report par l'épidémie de coronavirus qui touche l'Asie. Près de la moitié des exposants proviennent de ce continent, «dont un tiers de Chine et un tiers de Hong Kong». Toujours selon les organisateurs, «l’obtention des visas et la planification du voyage pour Genève par voie aérienne» deviendrait «de plus en plus difficile».

Le Salon international de l'automobile de Genève maintenu

Manifestation majeure pour le centre d'exposition genevois qu'est Palexpo, le Salon international de l'automobile de Genève est, pour l'heure, maintenu. Il se tiendra du 5 mars au 15 mars 2020.