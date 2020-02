Salon de l'auto: exposants des zones à risques incités à contrôler leur personnel

Alors que le premier cas suisse de coronavirus - Covid-19 - a été découvert au Tessin mardi, à Genève une question est sur toutes les lèvres: le Salon de l'auto (GIMS) doit-il être annulé? L'événement, qui doit se tenir du 5 au 15 mars, compte 600'000 visiteurs, dont en général 6% d'Italiens et 0,3 Asiatiques, 10'000 journalistes et 150 exposants provenant de zones à risques dont 6 asiatiques et 11 italiens.

Pour l'instant, il est maintenu. Ce sont l'Office fédéral de la santé publique et le médecin cantonal genevois qui peuvent décider de son annulation. Dans le contexte de l'épidémie, Palexpo indique avoir mis en place, en collaboration avec le Département de la Santé, un plan sanitaire adaptable à l'évolution de la situation.

Les organisateurs du GIMS incitent notamment les exposants des zones à risque à «s’assurer que leur personnel passe avec succès les contrôles nécessaires et ne montre aucun symptôme d’infection dans les 14 jours précédant leur arrivée en Suisse». En réalité, il n'est pas question de tests ni de contrôles de santé particuliers. Mais simplement de demander à leurs collaborateurs si ils présentent des symptômes du coronavirus (difficultés respiratoires, fièvre, maux de tête, nausées, diarrhées, voire douleurs musculaires). Reuters, par exemple, a ainsi relayé l'information aux collaborateurs accrédités pour le Salon.

En marge de cette demande, Palexpo n'a pas pris de mesures draconiennes. Une distribution de masques n'est pas à l'ordre du jour et aucun détecteur de chaleur ne sera installé. Ce qui est prévu à l'heure actuelle:

- nettoyage et désinfection accrus pour les points de contact à volume élevé (rampes, toilettes, écrans tactiles, etc.)- campagne de sensibilisation au personnel et rappel des mesures préventives- nouvelle signalisation rappelant les principes d'hygiène de base.

Comme pour tout événement d'envergure organisé à Palexpo, une équipe médicale composée de samaritains et d'un médecin sera présente. «Formés à diagnostiquer les maladies infectieuses, ils pourront si besoin organiser la prise en charge des patients concernés par les hôpitaux, indique le GIMS sur son site internet. En cas de questions ou de symptômes soudains, veuillez contacter notre service médical sur place.»

Pour toute question pratique, une hotline est disponible à l’OFSP : +41 (0)58 463 00 00.