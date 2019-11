La salle de Thônex sinistrée, les concerts sont déplacés à Palexpo

On sait les déboires de la salle des fêtes de Thônex: une partie du plafond s'est effondrée il y a dix jours de cela, tandis que l'ensemble de la structure présentait des signes de fragilité. L'enquête suit son cours. Mais quid des concerts qui devaient s'y tenir ces prochaines semaines, la plupart affichant complets?

L'auditoire de Thônex indisponible pour une durée encore indéterminée, il fallait pour l'organisateur trouver une solution de repli. C'est désormais chose faite. Les trois événements à venir en décembre, Catherine Ringer, Dub Inc et Rilès, auront bel et bien lieu. À Palexpo, dans la Halle 7, située dans la prolongation de l'Arena, à deux pas de l'exposition «Dieu(x), modes d'emploi»...

Plusieurs jours de montage

Une scène éphémère y sera montée, une «boîte noire» délimitée sur les quatre côtés par des rideaux noirs. Un système son complet sera installé sur place, sans oublier les lumières. Objectif: reproduire au mieux les conditions techniques de la salle des fêtes de Thônex, indique Vincent Sager, directeur d'Opus One: «Nous avons là des artistes en tournée dans les grands clubs, qui emportent très peu de matériel sur la route. Avec ce type de configuration, l'organisateur se charge de la majorité des éléments techniques.»

Pareil «tour de force», selon Vincent Sager, nécessitera entre deux et quatre jours de montage, pour une quinzaine de jours de préparations. Suffisant pour assurer la première date concernée, le 6 décembre avec Catherine Ringer dans son tour de chant en hommage aux Rita Mitsouko. Trop tard, en revanche, pour Vanessa Paradis, qui devait se produire le 22 novembre et ne pouvait modifier sa date de passage à Genève.

Défi technique

La Halle 7 offre un avantage substantiel: la capacité passe de 1700 à 2000 personnes, de sorte que l'organisateur peut mettre de nouveaux billets en vente. «Le public y gagne, nous aussi, et les artistes de même», se réjouit Vincent Sager. Qui a tout de même sué une bonne semaine avec son équipe avant d'arriver à ses fins. «Nous avons cherché différentes solutions, à Genève, notamment avec l'Arena, qui est complet ces prochaines semaines. Également en France voisine, ce qui posait d'autres problématiques, tels que les droits d'auteur.»

Outre sa capacité d'accueil et sa disponibilité, la Halle 7 offre d'autres facilités: en effet, une partie des infrastructures est déjà en place, ainsi des rideaux prévus pour accueillir divers événements d'entreprises, nombreux en fin d'année. Tandis que la structure en bois du bâtiment s'avère idéale dans une même perspective d’atténuation des réverbérations du son. Il fallait également penser loges, douches, toilettes et cantine pour les musiciens et leurs roadies. Sans oublier l'accueil du public. «On va tout amener sur place, avec pour principal défi d’intégrer les besoins techniques des artistes.»

Négocier avec les assurances

On imagine alors les coûts que cela implique. «Une somme importante», indique le promoteur de spectacles basé à Nyon. Pour couvrir les frais, il a fallu négocier avec les assurances de la Commune de Thônex, qui loue la salle des fêtes à Opus One. Vincent Sager résume la rencontre: «Les assurances cherchent toujours la solution la moins coûteuse. Or, il était clair que le montage d'une boîte noire occasionnerait moins de frais que l'annulation des concerts.» Moralité: «Nos objectifs idéaux et le réalisme des assurances ont fait cause commune.»

On espère que le public appréciera pareille rocade. D’autant plus que cette scène de secours pourrait s’avérer utile également en janvier. Le devenir de la salle des fêtes de Thônex en suspens, les non moins attendus La Rue Kétanou, Philippe Katerine et Zazie trouveront probablement refuge à Palexpo.