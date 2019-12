La salle de cinéma Plaza est classée

C'est une suite logique, mais elle fera plaisir à beaucoup de Genevois. Le Conseil d'État a accepté lors de sa séance de mercredi la demande de classement de la salle de cinéma Plaza, longtemps menacée de destruction. Le classement était attendu depuis que la Fondation Wilsdorf avait racheté le bâtiment en août 2019, avec l'intention d'y développer un projet culturel centré sur le cinéma.

Dans son communiqué, le gouvernement précise du reste agir à la demande du nouveau propriétaire. «Le Conseil d'Etat se réjouit de pouvoir répondre aujourd'hui favorablement au nouveau propriétaire, ainsi qu'à tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour sa sauvegarde, et se félicite de sa future restauration», écrit l'Exécutif.

Fermé depuis quinze ans

Le Plaza était le plus grand cinéma genevois, doté d'un millier de places, jusqu'à sa fermeture il y a quinze ans, en 2004. Il s'insérait dans la complexe Mont-Blanc Centre - Cinéma Plaza, construit par l'architecte Marc-Joseph Saugey entre 1952 et 1954.

Le bâtiment sera remis en droit de superficie à une fondation à but non lucratif. C'est également elle qui assurera l'exploitation de la salle, qui sera financée par la location des bureaux et des commerces de l'ensemble du bâtiment. Il faudra toutefois attendre quelque temps avant de voir se concrétiser ce projet. La salle de cinéma devra en effet être auparavant rénovée.