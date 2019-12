Les peines des deux agresseurs de Saint-Jean sont confirmées

Face à la violence de l'agression et à ses conséquences dramatiques, le jugement de première instance pouvait difficilement être infléchi. Il a été confirmé, vendredi après-midi, au terme du procès en appel des deux majeurs auteurs de l'agression de Saint-Jean.

Pour les sept juges de la Chambre pénale d'appel et de révision, les sanctions de 15 et 12 ans de prison pour tentative d'assassinat sont «pleinement justifiées».

Peine de 15 ans confirmée pour le premier. Colosse à la batte de baseball, dépeint comme le leader du groupe, le garçon aujourd'hui âgé de 21 ans s'était présenté devant la Chambre pénale d'appel et de révision avec l'intention de démontrer que ses coups de batte n'avaient pas causé les blessures les plus importantes à la victime tabassée aux tables rouges. Sans succès, notamment parce que les médecins légistes n'ont pas observé des lésions sur le corps de la victime, mais uniquement à la tête. En revanche, il ne contestait pas la tentative d'assassinat sur la seconde victime, un trentenaire aujourd'hui lourdement handicapé, martyrisé devant le Temple de Saint-Jean après une course de 200 mètres dans le quartier.

Le deuxième prévenu, 21 ans également, n'obtient à son tour aucune réduction de peine. Il a quitté le Palais de justice avec cette même sanction, prononcée contre lui en mars de cette année: 12 ans ferme et, puisqu'il est détenteur d'un passeport brésilien, expulsion du territoire pour cinq ans (après avoir purgé ses années de prison). En appel, ses avocats convoquaient «le doute»: a-t-il vraiment donné des coups de pieds à la tête de la victime, à terre, devant le temple de Saint-Jean? Oui, ont répété les juges, balayant les prétendues incertitudes du dossier. Dans le cas de ce deuxième prévenu, les tâches de sang sur ses chaussures (que ce dernier a pris en photo et envoyé sur le groupe WhatsApp de la bande trois heures après les faits) et ses aveux se sont révélés rédhibitoires pour sa défense.

Les deux prévenus ont désormais la possibilité de saisir le Tribunal fédéral.

Développement suit.