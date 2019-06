Rues sans publicité: l'idée fait son chemin en ville

Libérer les rues de la ville de Genève de la publicité commerciale. C’est ce que réclame l’initiative populaire «Genève zéro pub» déposée en novembre 2017 par quatre associations. Une invalidation partielle par le Conseil d’État, elle-même annulée par la justice genevoise, et voici le texte devant le Conseil municipal.

Lundi soir, une large majorité de ses membres a décidé de renvoyer directement le texte à la Commission de la sécurité du domaine public, de l’information et de la communication. «C’est un combat symbolique mais pas uniquement», souligne Emmanuel Deonna, conseiller municipal socialiste et membre du comité d’initiative. «D’autres villes, à l’image de São Paulo et de Grenoble, ont déjà franchi le pas et le canton de Vaud vient de bannir les publicités sexistes», ajoute-t-il.

Pertes financières

En commission, l’enjeu principal pour les élus sera alors de décider s’ils élaborent (ou non) un contre-projet, lequel serait plus modéré que l’initiative. Les citoyens de la ville auront ensuite le dernier mot. Ils voteront vraisemblablement sur le texte originel et, s’il en a été décidé ainsi en commission, également sur un contre-projet.

Le Conseil administratif soutient la majeure partie des demandes des initiants. Il promet ainsi d’améliorer les déplacements des personnes handicapées qui sont obstrués par des panneaux d’affichage, et se dit en faveur d’en laisser certains vierges afin que les citoyens puissent exprimer leur créativité.

En revanche, l’Exécutif est opposé au premier point – et cœur – du texte: la suppression de la publicité commerciale (domaine associatif et culturel excepté) par voie d’affichage sur le domaine public. Un choix motivé par plusieurs raisons. La première est financière: la Ville touche 3,4 millions de francs par année de redevance de l’entreprise qui possède la concession, Neo Advertising SA. À cela s’ajoutent plusieurs centaines de milliers de francs en prestations diverses que réalise aujourd’hui gratuitement la société publicitaire. Ensuite, selon l’Exécutif, la suppression des supports d’affichage sur le domaine public «aura pour effet de reporter la publicité commerciale sur d’autres vecteurs, tels que les TPG», le tout sans percevoir de redevance. «Le gâteau de la publicité sera toujours là et ce sont les TPG et des entreprises privées qui en profiteront», expliquent les magistrats Guillaume Barazzone et Sami Kanaan.

L’Exécutif divisé

Emmanuel Deonna regrette la décision de l’Exécutif. «En poussant à la surconsommation, le modèle économique qui génère des publicités provoque des dégâts sociaux et environnementaux dont le coût est largement supérieur aux quelques millions de francs que rapporte la redevance», dit-il.

Reste que l’Exécutif est divisé sur la question. Fait assez inhabituel, deux magistrats ont tenu à le faire savoir par le biais d’un communiqué envoyé en fin de semaine dernière. Esther Alder et Rémy Pagani «ne souscrivent pas» à la décision de la majorité du collège gouvernemental et soutiennent l’initiative, la publicité constituant «un pilier de la société de consommation». «Supprimer la publicité du domaine public permet de regagner des mètres carrés de ville, d’ôter des obstacles sur les cheminements des habitant-e-s, de bannir la pollution visuelle et d’embellir les rues et les places», écrivent-ils.

Nouveau recours

Avant que les citoyens de la ville ne puissent enfin se prononcer sur le fond, l’initiative passera encore par la case justice. Comme l’a rapporté «Le Courrier», un nouveau recours a été déposé par Boris Calame. Le graphiste, ancien député Vert au Grand Conseil, y voit un texte qui bafoue «la liberté économique de promouvoir ses services et ses produits, locaux notamment». «L’affichage reste un moyen relativement bon marché. Sous couvert de s’attaquer aux grandes multinationales, l’initiative désavantagera les petits commerçants», estime-t-il.

La décision de la justice devrait être connue dans les prochaines semaines.

