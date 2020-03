Une rue est réservée aux urgences hospitalières

On ne passe plus, sauf excellente raison. La rue Gabrielle-Perret-Gentil, qui passe devant l'entrée principale de l'Hôpital cantonal, est transformée depuis ce mardi matin à l'aube en quai de débarquement pour les HUG. Le trafic général ne peut plus l'emprunter: les usagers qui remontent par exemple le boulevard de la Cluse sont tenus, à l'approche de ce dispositif dit de «sanctuarisation» de l'hôpital, d'obliquer à gauche sur la rue Jean-Violette.

Problème, le nouveau régime de circulation est largement bafoué, selon des observations effectuées mardi matin par l'Office cantonal des transports. Une situation que déplore le département de tutelle, celui des Infrastructures. «C’est regrettable que l'interdiction ne soit pas respectée par la majorité des usagers, réagit Roland Godel, porte-parole. Ce schéma de circulation a été mis en place en prévision du pic de la maladie, et moins il y aura de circulation, plus vite les personnes infectées seront prises en charge.»

Dans le détail, la rue Perret-Gentil a été divisée en deux zones réservées, toutes deux accessibles uniquement en provenance de la rue Lombard. La partie de la chaussée la plus proche du complexe hospitalier est dédiée aux ambulances, alors que la voie la plus proche du parc des Chaumettes est transformée en dépose-minute, avec sortie sur le boulevard de la Cluse.