Les Romands demandent à Berne de sauver la viticulture

Les appels au secours du vigneron Willy Cretegny et de toutes les associations professionnelles viticoles romandes n’auront pas été vains. Les Cantons de Genève, de Neuchâtel, du Valais et de Vaud interpellent le conseiller fédéral Guy Parmelin afin que la Confédération prenne des mesures pour lutter contre la crise viticole qui secoue la Suisse actuellement.

Le Conseil d’État genevois précise mercredi dans un communiqué les deux axes d’action que les quatre cantons romands suggèrent à Berne. Le premier consiste «à adapter rapidement le système d’importation des vins dans le but de rééquilibrer le marché». En clair, de le réguler pour que ces importations n’étouffent pas la production locale.

Le second axe est le lancement d’une campagne de promotion d’envergure des vins suisses dans le pays. Elle serait conduite par l’Interprofession de la vigne et des vins suisses, et soutenue par la Confédération. «L’objectif d’une telle campagne est d’augmenter significativement la part de marché des vins suisses et de faire face à la concurrence des vins étrangers», écrit le Conseil d’État.

Part de marché en diminution

Car la situation actuelle met en péril les exploitations dans le pays. «Depuis plusieurs années, et malgré les efforts significatifs de la branche pour s’adapter en termes de production, la part de marché des vins suisses n’a cessé de diminuer pour atteindre aujourd’hui 35% de la consommation globale des vins en Suisse, poursuit le communiqué. Si la situation semble se stabiliser, cette proportion est insuffisante pour assurer l’écoulement équilibré de la production indigène actuelle.»

Les viticulteurs luttent en effet à armes inégales avec leurs confrères étrangers. S’ils peuvent rivaliser avec eux en termes de qualité et d’adaptation, ce n’est pas du tout le cas sur le plan des prix. Tout simplement parce que produire en Suisse coûte plus cher, dans ce secteur comme dans beaucoup d’autres.

Surabondance de l'offre

Si la vie des vignerons n’a jamais été un long fleuve tranquille, il semble que l’année 2019 aura été particulièrement rude en raison d’un marché faussé. La petite récolte de 2017 – en raison du gel – a en effet été suivie par une vendange 2018 exceptionnelle. Des dizaines de milliers de litres sont restés en stock, provoquant une surabondance de l’offre.

À Genève, comme ailleurs en Suisse romande, les appels au secours des professionnels de la vigne se sont par conséquent multipliés depuis le mois d’octobre. Candidat à l’élection du Conseil des États, le Satignote Willy Cretegny avait même mené une grève de la faim pour dénoncer les conséquences du libre-échange.

Aujourd’hui, les cantons suivent le mouvement. «Dans un souci du terroir genevois et de la profession viticole, le Conseil d’État appelle à ce que les autorités fédérales prennent les choses en main», conclut l’Exécutif genevois.