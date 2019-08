Rolex rachète à Patek Philippe son bâtiment de Perly et s’agrandit à Chêne-Bourg

Alors que les collaborateurs de Caran d’Ache commencent à ranger leurs crayons en vue du déménagement de leur usine à Bernex , le plus important industriel des Trois-Chêne, Rolex, agrandit la sienne. Le départ du premier sera donc en partie compensé par la consolidation du second dans un bout du canton où l’industrie brille par son absence.

Proche de l’agglomération annemassienne, le site est apprécié par les ouvriers provenant de France voisine. C’est aussi à côté de la frontière française, mais à Perly-Certoux cette fois, que Rolex s’est ménagé une autre possibilité d’extension. La marque à la couronne vient de racheter pour 27 millions de francs le bâtiment industriel de Patek Philippe. Rénové en 2002, cet immeuble offre une surface d’ateliers et de bureaux de plus de 5000 m2, répartis sur trois niveaux. Des vastes locaux et un parking existent aussi en sous-sol. Près de 200 personnes peuvent y travailler.

Quatrième marque horlogère suisse derrière Rolex, Cartier et Omega, propriété de la famille genevoise Stern, Patek Philippe y avait installé en 2003 ses activités d’habillement de la montre.

Mais cette marque haut de gamme est surtout concentrée sur son principal site de Plan-les-Ouates, où un investissement de 500 millions de francs doit lui permettre de disposer d’un outil de production des plus modernes. Cette extension doit aussi assurer l’avenir industriel de Patek Philippe pour de nombreuses années, voire des décennies. Environ 1600 personnes sont occupées à Genève par l’horloger.

900 emplois

Retour à Chêne-Bourg. Les plus anciens se souviennent de l’enseigne Genex, route de Jussy. Pleinement intégré au début du millénaire sous le nom de Rolex Industrie, ce site occupe quelque 900 personnes (sur environ 4000 salariés par le fabricant dans le canton).

Habillage des cadrans, sertissage des pierres précieuses, laboratoire de gemmologie et de galvanoplastie: dans des locaux aérés et silencieux, les employés de la plus importante marque horlogère suisse s’y activent dans d’excellentes conditions de travail. Les affaires vont bien. Rolex agrandit donc son site, en construisant une extension qui sera à un jet de pierre précieuse de la halte de Chêne-Bourg du Léman Express, rendant ce site encore plus attractif.

Chez Rolex, on indique sobrement que l’agrandissement à Chêne-Bourg et l’achat du site de Perly-Certoux «répondent à l’évolution de nos besoins de production».

Patek Philippe n’a pas souhaité détailler, hier, les raisons de cette vente immobilière.